Arama motoru devi Google, geçtiğimiz saatlerde yerel restoranları destekleyecek bir özelliği kullanıma soktu. Şirket, 'yakınlardaki paket servisler' aramasıyla en yakın yerel restoranları göstermeye başladı.

Teknoloji devi Google, bugün ülkemizdeki Rekabet Kurumu'nun aldığı kararla bir kez daha gündeme geldi. Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a 196 milyon 708 bin 54 TL'lik idari para cezası kesmişti. Fakat Google, bu kez geçtiğimiz saatlerde kullanıma soktuğu yeni özelliğiyle haberimize konu oldu.

Geçtiğimiz saatlerde Google'ın ana sayfasına giren kullanıcılar Google'ın siteye ekledikleri yeni bir widget'la karşılaştı. Google'ın gösterdiği bildiride 'Yerel restoranları destekle. Paket servisleri keşfet. Hemen arama yaparak yakınlardaki paket servisleri öğren.' ifadesi yer alıyor.

Yerel restoranlar gösteriliyor:

Google'ın gösterdiği penceredeki mesajın altındaysa 'Teşekkürler' ve 'Hemen Ara' olmak üzere iki seçenek bulunuyor. 'Teşekkürler' seçeneğine basıldığında pencere kapanıyor, 'Hemen Ara' seçeneğine basıldığındaysa Google sizi yeni bir Haritalar penceresine yönlendiriyor.

Açılan Haritalar sayfasında bulunduğunuz konumdan 'Yakınlardaki paket servisler' araması yapılıyor. Bu arama sonucunda Google Haritalar, bulunduğunuz ya da istediğiniz konumdaki tüm paket servis hizmetine sahip yerel restoranları sıralıyor. Böylece yerel restoranların Google'daki varlığı artmış oluyor.

Google üzerinden elle 'yakınlardaki paket servisler' araması yapıldığı taktirde de Google, ilk sıralarda kendi Haritalar hizmetine yer veriyor. Kullanıcılar arama sonuçlarında bu haritayı görerek yakınlarındaki restoranlara ve restoranların sunduğu hizmetlere ulaşabiliyor.