Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli arama devi Google'a 196 milyon 708 bin 54 TL idari para cezası verilmesine hükmetti. Google'ın 60 gün içerisinde verilen karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Bu yılın başlarında internet üzerinden yapılacak alışverişlerde piyasadaki hakimiyetini kullanarak diğer firmaların "faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazardaki rekabeti bozmak" gerekçesiyle Google'a 98 milyon 354 bin liralık idari para cezası kesen Rekabet Kurumu, arama devine yeni bir ceza daha kesti.

12 Kasım 2020 tarihli kararla birlikte Rekabet Kurumu, Google'ın "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini" tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucu şirkete toplam 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. ABD'li şirketin önümüzdeki 60 gün boyunca verilen bu kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.

Google'ın yerine getirmesi gereken yükümlülükler:

İdari para cezasının yanı sıra Rekabet Kurumu, ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'ın yerine getirmesi gereken yükümlülükleri paylaştı. Google'dan istenenler şu şekilde:

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) aylık süre içerisinde yerine getirilmek ve Kuruma tevsik edilmek üzere; Google’ın metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunması.

Google’ın kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kuruma sunması.

Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması.

Soruşturma kapsamında 4 Kasım tarihinde Google'ın sözlü savunması alınmıştı. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen ve yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda Google, "Google'da yapılan sorguların yalnızca %16'sında metin reklamları gösteriliyor. Üstelik bu oran gittikçe azalıyor" ifadelerini kullandı.