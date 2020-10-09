Bloomberg'in haberine göre Google, YouTube'daki içeriklerde ürünlere kendi alışveriş ve analiz araçlarının bağlantılarını eklemeyi planlıyor. Bloomberg'e konuşan bir yetkili de platformun şu sıralar yeni elektronik ticaret özelliklerini test ettiğini doğruladı.

YouTube'da herhangi bir videoyu izlerken mutlaka video açıklamasında referanslı bir şekilde verilmiş olan alışveriş sitelerinin bağlantılarına denk gelmişsinizdir. Bu bağlantılar sayesinde içerik üreticileri, sundukları bağlantılar üzerinden alışveriş yapan takipçileri sayesinde ek gelir elde edebiliyorlar.

Yani YouTube, şu ana kadar hem aboneliklerden hem de reklamlardan para kazanılabilecek bir platformdu. Ancak Bloomberg'in haberine göre bu durum yakında değişecek. Habere göre platform, içerik üreticilerinden video içerisindeki ürünleri etiketlemelerini istemeye başladı.

YouTube, alışverişin merkezi haline gelebilir:

Bloomberg'in haberine göre YouTube, içerik üreticilerinin etiketlediği ürünlere Google tarafından sunulan alışveriş ve analiz araçlarına yönlendirmek için bağlantı sunmayı planlıyor. Yani YouTube, platformda gördüğünüz neredeyse her ürünü satın alabileceğiniz bir alışveriş sitesine dönüşmeyi planlıyor. Ayrıca platform, elektronik ticaret platformu Shopify ile de yeni bir entegrasyonu test ediyor.

YouTube adına konuşan bir yetkili, Bloomberg'de yer alan haberlerin gerçekliğini doğrulayarak platformun bazı elektronik ticaret özelliklerini test ettiğini açıkladı. Yetkili, içerik üreticilerinin video içerisinde yer alan hangi ürünlerin kanallarında gözükeceğini seçebileceklerini söylese de konu hakkında daha fazla detay paylaşmadı.

YouTube'un elektronik ticaret alanına yönelmesi oldukça mantıklı bir şeydi. Dev platformda yer alan yalnızca yüz binlerce inceleme videosunu bile ele aldığımızda platformun video izlemelerini bir alışverişe döndürmesi oldukça kolay olabilir. Ayrıca muhtemelen üst şirket Google da aynı düşünceye sahip durumda.

Yakın zamanda gerçekleşen bir kazanç görüşmesi sırasında Alphabet CEO'su Sundar Pichai, şirketin kutudan açma videolarını bir alışveriş fırsatına döndürebileceğini açıklamıştı. Bu, şirketin geçen yıl sonunda 15 milyar dolarlık iş olan YouTube'u daha da öteye taşıyacak bir gelişme olabilir.