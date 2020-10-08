Instagram, geçtiğimiz yıl duyurduğu Threads isimli uygulamasını genişletmeye karar verdi. Uygulamayı güncelleyen geliştiriciler, Threads'in sadece yakın arkadaşlardan gelen mesajları değil, diğer tüm kullanıcılardan gelen mesajların da gösterilmesini sağlıyor.

Facebook'un sahip olduğu fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, geçtiğimiz yıl Threads isimli yeni bir uygulama duyurmuştu. Bu uygulama o dönemlerde, Instagram'ın içindeki Snapchat olarak nitelendirilmişti. Kullanıcılar, Threads aracılığıyla özellikle de yakın arkadaşlarıyla daha iyi bir şekilde etkileşime giriyor, onlarla görüşebiliyorlardı. Ancak son güncellemeye göre Threads, bundan sonra herkesle iletişim halinde olacağınız bir mesajlaşma uygulaması haline geliyor.

Threads uygulamasının güncellenen iOS ve Android sürümleri, uygulamanın ne gibi yenilikler kazandığını ortaya koyuyor. App Store ve Google Play Store'da yer alan bilgilere göre kullanıcılar, bundan sonra Threads'i kullanarak sadece yakın arkadaşlarıyla değil, diğer herkesle iletişim halinde olabilecekler. Başka bir deyişle Instagram'ın tutmayan doğrudan mesajlaşma uygulaması Direct, artık Threads'in içindeki bir özellikmiş gibi kullanılabilecek.

Aslına bakacak olursak Instagram uygulaması içerisinde yer alan mesajlaşma bölümü, Threads uygulamasında yapabileceğiniz şeylere imkan tanıyor. Threads, diğer kullanıcılarla mesajlaşma deneyiminizi iyileştiriyordu. Son sürümle birlikte ise kullanıcılar hem yakın arkadaşları hem de diğer herkesle Instagram üzerinden iletişime geçmiş olacaklar. Geliştiriciler, uygulamaya ekledikleri ikinci bir gelen kutusu sekmesiyle gelen mesajları ayırıp, Threads'in yakın arkadaşlarla iletişim kurmaya yönelik ruhunu korumaya devam ediyorlar.

Threads'in yeni gelen kutusu sekmesi işte böyle görünüyor

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi kullanıcılar, bundan sonra Threads'e girdiklerinde iki farklı gelen kutusu görecekler. Bu gelen kutularından bir tanesi, kullanıcılar tarafından atanan yakın arkadaşları içerecek. Bu sayede yakın arkadaşlarınızdan aldığınız mesajları bir bölümde, diğer kullanıcılardan aldığınız mesajları ise başka bir bölümde görebileceksiniz.