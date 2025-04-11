Google; Android, Chrome ve Pixel departmanlarında yüzlerce çalışanı işten çıkarma kararı aldı.

Teknoloji sektörü, artan masraflar gibi nedenlerden dolayı son yıllarda toplu işten çıkarmalarla gündemdeydi. Google da bunlardan biriydi. Şirketin son birkaç yılda binlerce çalışanını kovduğunu görmüştük. Ocak ayında ise Pixel ve Android departmanlarının birleşiminin ardından gönüllü işten ayrılma programı başlatmıştı, istifa edenlere tazminat vereceğini ifade etmişti.

Şimdi ise şirket, yeni bir toplu işten çıkarma kararı aldı. The Information tarafından edinilen bilgilere göre yüzlerce Google çalışanı kovuldu.

Chrome, Android ve Pixel tarafından çalışanlarla yollar ayrıldı

Teknoloji devinin ne kadar çalışanı kovduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Resmî bir açıklama gelmediğini de ekleyelim. O yüzden şimdilik “iddia” olarak değerlendirebiliriz. Bildiğimiz şeyler sayının “yüzlerce” olduğu ve işten çıkarılmanın ne tarafta yapıldığı.

Gelen bilgilere göre kovulan çalışanlar, Platformlar ve Cihazlar bölümündeki personelden oluşuyor. Bu bölümde; Android, Pixel ve Chrome başta olmak üzere birçok farklı departmanın yer aldığını belirtelim.

Daha verimli olma hedeflerinin bir parçası olarak bu kararın alındığı da eklenmiş. Artan masraflar, genel dünya ekonomisinin kötüye gitmesinin de nedenler arasında olduğunu tahmin edebiliriz.