GoPro HERO10 oldukça üst düzey özellikleriyle tanıtıldı. HERO9'daki çözünürlük seçeneklerini de sunan yeni modelde 5,2K çözünürlük sunulurken 60FPS elde ediliyor. Bunun dışında 4K çözünürlükte 120 FPS ve 2K çözünürlükte 240 FPS sunuluyor. Bunlara ek olarak HERO10, yeni GP2 işlemcisiyle geliyor.

Aksiyon kamerası dendiğinde sektörün akla gelen ilk isimlerinden olan GoPro, uzun süredir piyasaya çıkması beklenen HERO10 Black modeliyle gündemdeydi. HERO9 modelindeki hataların kapandığı ve üzerine yepyeni eklemelerin yapıldığı HERO10, birbirinden işlevsel özelliklerle geliyor.

Bu bağlamda yeni model, yepyeni işlemcisiyle kullanıcılara daha yüksek kare hızlarında video çekme imkanı sunuyor. Bunun yanında daha gelişmiş bir sabitleme deneyimi sunan modelde bunun bir getirisi olarak daha akıcı görüntüler elde edilebiliyor. Buna ek olarak HERO10, şarj olurken buluta görüntüleri aktarabiliyor. Fakat bunun için GoPro’nun abonelik sistemine dahil olmanız gerekiyor. Gelin HERO10’in öne çıkan özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

60 FPS kare hızında 5,3K çözünürlük:

Gelen yeni özellikleri desteklemenin yanında veri aktarımlarını hızlandıran GP2 işlemcisini kullanan yeni model, bu yeni işlemcinin gücünü değerlendirebileceği özelliklerle birlikte geliyor. Bu bağlamda 4K çözünürlüğü 120 FPS, 2K çözünürlüğü de 240 FPS seviyesinde sunan model, tamı tamına 5,3K çözünürlüğü ise 60 FPS’te sunabiliyor.

Fotoğraf kısmında ise 23MP çözünürlüğünde görüntüler elde edilebiliyor. Bunun yanında 5K çözünürlüğündeki bir videonun içinden -maksimum- 19,6MP çözünürlüğünde görüntüler de alınabiliyor.

Yeni modelde görüntü sabitleme yani titreşim önleme görevini HyperSmooth 4.0 gerçekleştiriyor. Bu özellik sayesinde daha yüksek çözünürlükte daha yüksek kare hızları elde edilebiliyor. Düşük ışıkta oldukça iyi performans sergileyecek olan modelin göze çarpan bir diğer özelliği de lensin üzerindeki, çizilmeye dirençli olan su geçirmez kaplama oluyor.

Abonelik konusuna gelmeden karşımıza çıkan son özellik ise horizon levelling. Önceki modellerde de bulunan bu özellik, kamerayı -yatay olarak- çevirseniz bile görüntünün düz kalmasını sağlıyor. Önceki modelde 27 dereceye kadar eğime izin veren bu özellik, yeni modelde cihaz 45 derece eğilene kadar görüntüyü sabit tutabiliyor. Fakat bu noktada görüntü, 4K 60 FPS ya da 2,7K 120 FPS ile sınırlandırılıyor.

Abonelik ile 100 dolar daha ucuz:

GoPro aboneliği satın aldığınızda, HERO10 kameranızı şarj ederken görüntüleri buluta aktarma imkanına sahip olacaksınız. Söz konusu aboneliğin fiyatı aylık 5, yıllık ise 50 dolar. Eğer bu abonelik eşliğinde HERO10’i almak isterseniz, normalde 499 dolar (yaklaşık 4320 TL) olan cihazı 399 dolara (yaklaşık 3450 TL) almış oluyorsunuz. Bunun yanında GoPro’nun zarar gören kameraları değiştirdiği programa erişim sağlayabiliyorsunuz.

GoPro HERO10 Black: 499 dolar (4320 TL + vergiler)

GoPro HERO10 Black + Aksesuarlar: 549 dolar (4750 TL + vergiler)

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