Türk sinema tarihinde bilim kurgu ve komedi gibi birbirine oldukça uzak iki türü en başarılı şekilde birleştiren film olan Cem Yılmaz imzalı G.O.R.A., aradan geçen uzun yıllar sonunda gerçek bir kült filme dönüştü. G.O.R.A. filminin kendisi kadar açılımı ve kamera arkası detayları da bir hayli ilgi çekici.

21. yüzyılın ilk yılları Türk sineması için verimsiz başladı. Başarılı birkaç film olsa bile geçmiş yılların coşkusu bir türlü yakalanamadı. Derken vizyona G.O.R.A. diye bir film girdi. Senaryosunu usta komedyen Cem Yılmaz’ın kaleme aldığı G.O.R.A. filminin kadrosunu usta oyuncular oluşturuyordu. Fakat filmin asıl ilginç noktası bilim kurgu - komedi türünde bir yapım olmasıydı.

Yaşı yetenler hatırlar, G.O.R.A. filmi gişeyi salladı geçti. Bilim kurgu türü maalesef ülkemizde canlanmadı ama komedi filmleri başta olmak üzere pek çok farklı türdeki Türk filmleri art arda gelmeye başladı. İşte G.O.R.A. böyle bir filmdir. Daha sonra yapılan devam filmleri ve yan hikâyeleriyle izleyicinin kalbindeki yerini sağlamlaştıran G.O.R.A. hakkında bazı ilginç detaylar var.

Önce kısaca G.O.R.A. filmini hatırlayalım:

Yıl: 2004

Tür: Macera, Komedi, Bilim Kurgu

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven

IMDb: 8.0

Turistik bir kasabada halıcılık yapan Arif Işık, bir gün uzaylılar tarafından kaçırılır; evet, tarafından. G.O.R.A. isimli gezegene bir köle olarak götürülen Arif burada Robot 216, Bob Marley Faruk gibi karakterlerle tanışır ve Prenses Ceku’yu da alıp Garavel Usta’yı bulmaya gider. Sonrasında yaşananlar ise Türk sinemasının gelmiş geçmiş en keyifli macerasına dönüşür.

G.O.R.A. hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler:

Devam filmleri ve yan hikâyeleriyle birlikte bir G.O.R.A. evreni oluştu.

G.O.R.A. açılımı bugün bile bilinmiyor.

Arif Işık aslında Turist Ömer.

Cem Yılmaz, G.O.R.A. filminin temellerini yıllar önce stand up gösterisinde attı.

Film, Cem Uzan yüzünden geç vizyona girdi.

Erşan Kuneri, Sean Connery; anladınız mı?

Devam filmleri ve yan hikâyeleriyle birlikte bir G.O.R.A. evreni oluştu:

2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filmi o kadar sevildi ki 2008 yılında baş karakter Arif Işık’ın bu sefer günümüzden tam 1 milyon yıl öncesine gittiği A.R.O.G. filmi yapıldı. 2018 yılında Arif'in G.O.R.A. gezegenindeki en yakın arkadaşı olan Robot 216 ile birlikte yeni bir macerasının anlatıldığı Arif V 216 filmi vizyona girdi. 2022 yılında ise G.O.R.A. filminde birkaç dakikalık küçük bir karakter olarak karşımıza çıkan Erşan Kuneri’nin hikâyesinin anlatıldığı Erşan Kuneri dizisi Netflix’te yayımlandı. Yani G.O.R.A. filmi kendi evrenini oluşturdu. Üstelik bu evren önümüzdeki yıllarda daha da genişleyecek gibi görünüyor.

G.O.R.A. açılımı bugün bile bilinmiyor:

Laf arasında GORA deyip geçiyoruz ancak filmin orijinal adı G.O.R.A. yani aralarında nokta olan bir kısaltma. Peki G.O.R.A. açılımı nedir hiç düşündünüz mü? Herkesin merak ettiği bu açılımı film ilk vizyona girdiği dönemde Cem Yılmaz, Güzel Olmazsa Reaksiyon Almaz olarak açıklamıştı. Fakat yanında dönemin kültür bakanı olduğu için açılımın sansürlendiği düşünüldü.

Yıllar sonra üniversite öğrencileriyle yaptığı CMYLMZ Soru & Cevap gösterisinde G.O.R.A. açılımı olarak Gıcırtlı Olur Robotun A… şeklinde bir cümle söyledi ama bu bir şakaydı. Cem Yılmaz başka bir röportajında bu adın aslında goralı sandviçten geldiğini ve ilgi çekici olması için de aralara nokta koyduğunu söyledi. İnci Sözlük’teki bir kullanıcıya göre ise G.O.R.A. açılımı Gay Orientated Realistic Art yani Eşcinsel Odaklı Gerçekçi Sanat. Açılım hakkında daha sayısız teori var.

Arif Işık aslında Turist Ömer:

Cem Yılmaz’ın ne kadar büyük bir Sadri Alışık hayranı olduğunu bilen bilir. Turist Ömer ise Sadri Alışık’ın canlandırdığı ve onu Türk sinemasının efsanelerinden birine dönüştüren bir karakter. Bu sevilen karakter, 1973 yılında bir Star Trek uyarlaması olan Turist Ömer Uzay Yolunda filmi ile izleyici karşısına çıktı.

Kendine özgü, benzersiz bir karakter olan Turist Ömer’in uzayda yaşadığı maceralar bugün bile hayranlık uyandıran cinsten. Cem Yılmaz da bu filme hayran kalmış olacak ki uzayda bir Türk düşüncesi ile G.O.R.A. filmini yazdı. Elbette aralarında çok büyük farklar var ancak iki filmi arka arkaya izlerseniz alınan ilhamın ne kadar büyük olduğunu görürsünüz.

Cem Yılmaz, G.O.R.A. filminin temellerini yıllar önce stand up gösterisinde attı:

Genç yaşından beri stand up gösterileri yapan Cem Yılmaz’ın ilk gösteri kaydı olan Bir Tat Bir Doku, 1999 yılındaki gösterinin bir anısı olarak bugün bile Cem Yılmaz YouTube kanalında duruyor. Gösteriyi izlerken kahkahalarınıza biraz ara verin ve uzay hikâyelerine kulak verin. Fark edeceksiniz ki aslında 2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filminde anlatılan pek çok olayın temelleri bu gösteride atılmıştır.

Film, Cem Uzan yüzünden geç vizyona girdi:

Aslında G.O.R.A. filminin çekimleri 2002 yılında başlamıştı. Filmin hakları Cem Uzan’nın sahibi olduğu Star grubun elindeydi. Cem Uzan ve ailesinin neredeyse tüm mal varlığına TMSF tarafından el konulduğu için G.O.R.A. filmi de rafa kalktı. O dönem Cem Yılmaz ile dönemin kültür bakanı arasında konu hakkında bazı görüşmeler yapıldı ve bunun üzerine G.O.R.A. filminin hakları BKM’ye satılarak filmin vizyona girmesi sağlandı.

Erşan Kuneri, Sean Connery; anladınız mı?

Netflix’te yayımlanan dizisi ile daha da yakından tanıdığımız Erşan Kuneri karakteri G.O.R.A. filminde birkaç dakikalık bir sahnede görünmesine rağmen ‘Benim adım Erşan Kuneri, pornocu muyum ben?’ repliğini akıllarımıza kazımıştı. Erşan Kuneri adı başka bir adla kafiyeli gibi geliyor kulağa değil mi? Evet, öyle: Erşan Kuneri aslında Sean Connery.

James Bond karakterine de hayat vermiş olan efsane oyuncu Sean Connery, bir dönem herkesin hayran olduğu bir isimdi. O dönem oyuncu olmak isteyen Cemil Can Taraklı isimli bir genç, yetişkin filmlerinde oynamaya başladıktan sonra kendine bir sahne ismi arıyor. Sean Connery hayranı olan bu genç, kafiyeli bir isim olan Erşan Kuneri ismini kullanmaya başlıyor ve bir efsane daha doğmuş oluyor.

Türk bilim kurgu ve komedi türünün efsane filmi Cem Yılmaz imzalı G.O.R.A. hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgilerden bahsettik. Film hakkında bildiğiniz farklı detaylar varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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