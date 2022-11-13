Marvel Sinematik Evreni’nde yakın zamanda daha fazla görmeyi beklediğimiz mutantların ortaya çıkışı, Guardians of the Galaxy 3 filminden sonra olabilir. Bu durumun nedeni ise filmin esas kötüsü olacak High Evolutionary.

Marvel Sinematik Evreni ilk ortaya çıktığında, mutantların film hakları Fox’ta olduğu için yazılan hikayelerde mutantlara yer verilmiyordu. Sonrasında Disney’in Fox’u satın almasıyla birlikte mutantlar adeta eve dönmüştü.

Yavaş yavaş Marvel yapımlarında mutant sözcüğünü duymaya başladık. Gelecekte bir Deadpool filmi daha izleyeceğimizi de biliyoruz. X-Men gibi ekiplerin ve diğer mutantların kökeni çizgi romanlarda nadir bir X geni olsa da, sinematik evrende durum daha farklı olacak. Bu genin ortaya çıkışı, Guardians of the Galaxy 3 ile açıklanabilir.

Kimdir bu High Evolutionary?

Kısaca özetlemek gerekirse High Evolutionary (Herbert Edgar Wyndham), genetik mutasyonlar konusunda uzmanlaşmış ve evrimleri hızlandıran bir süper kötüdür. Genlerdeki değişimlere verdiğimiz ismin adı da bildiğimiz üzere mutasyon. High Evolutionary, insan üstü güçlere sahip bir bilim insanı olarak bu değişimi tetikleyebilir.

Normalde High Evolutionary MCU’da yer almamasına rağmen, ilk Ant-Man filminde gördüğümüz gibi dünyanın geçmişindeki bir noktaya gönderilebilir. Böylece geçmişte dünyadan ayrılışını ancak geriye genetik değişimleri bıraktığını görebiliriz.

Guardians of the Galaxy 3 hakkında şu anda çok fazla bilgi yok, Marvel film üzerinde kapalı kapılar ardından çalışmaya devam ediyor. Yine de High Evolutionary’nin Rocket Raccoon’un genetik dönüşümünde rol oynamış olması hiç de şaşırtıcı olmaz. Böylece GotG serisi tamamlanacak olabilir.

Çizgi romanlardaki geçmişine baktığımızda High Evolutionary, daha önce de mutant yetenekleri veren bir karakter olarak göze çarpıyor. Daha önce MCU’da gördüğümüz Scarlett Witch ve Quicksilver’a da güçlerini çizgi romanda bu karakter vermişti.