Çin merkezli bir konsorsiyum, HDMI ve DisplayPort'a alternatif olacak yeni kablo teknolojisi "GPMI"ı duyurdu. 8K görüntü aktarımı yapabilen kablo, bugün kullandığımız kablolardan çok daha iyi performans gösteriyor.

50'den fazla Çinli teknoloji şirketinin bir araya gelerek kurduğu "Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance" girişimi, HDMI ve Display Port teknolojilerine alternatif olacak yeni kablo teknolojisini duyurdu. "General Purpose Media Interface" ya da kısaca "GPMI" olarak isimlendirilen bu kablo teknolojisi, görüntüleme teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak gibi görünüyor.

8K görüntü aktarım desteğine sahip olan GPMI kablo, iki farklı versiyona sahip. Bunlardan bir tanesi, 240W güç ve 96 Gbps'lik maksimum bant genişliğine sahip olan ve USB Type-C tipinde. Diğeri ise Type-B tipinde ve 192 Gbps'lik maksimum bant genişliği ile 480W'a kadar güç iletimi kapasitesine sahip. Bu verilerin rekor seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

GPMI'ın rakiplerine göre durumu şöyle:

Kablo Türü Bant Genişliği Güç İletimi GPMI (Type-B) 192 Gbps 480W GPMI (Type-C) 96 Gbps 240W USB4 40 Gbps 240W Thunderbolt 4 40 Gbps 100W DisplayPort 2.1 UHBR20 80 Gbps - HDMI 2.1 FRL 48 Gbps - HDMI 2.1 TMDS 18 Gbps -

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Çinli uzmanların geliştirdikleri GPMI kablo, bugüne dek piyasaya sürülmüş olan diğer teknolojilerden çok daha iyi performans veriyor. Bu da tüketicilerin görüntüleme alanında çok daha yüksek kalitelere ulaşabilecekleri anlamı taşıyor.

GPMI kabloların ne zaman piyasaya sürülecekleri ve hangi cihazlarda kullanılabilir olacakları şimdilik belirsiz. Ancak bu yeni teknoloji, bir gün oyuncular tarafından çok beğenilecek gibi görünüyor. Zira GPMI kablo ile gerçek 8K görüntü iletimi, oldukça yüksek yenileme hızlarında mümkün olmuş olacak. Bakalım bu gelişme, bağlantılı sektörleri nasıl etkileyecek...