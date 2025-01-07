Teknolojik aletler söz konusu olduğunda mutlaka kullandığımız HDMI'ın yeni versiyonu resmî olarak tanıtıldı.

HDMI teknolojisi, televizyonlarımız ve ekranlarımız için bir nevi köprü görevini yıllardır başarıyla yerine getiriyor. Kablo karmaşasını ortadan kaldıran bu standart, şimdi HDMI 2.2 ile bir adım daha öteye geçiyor.

HDMI 2.2, sunduğu yeniliklerle sadece bugünün değil (hatta şu sırada bugünün hiç değil), yarının ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlandı. Tabii siz sormadan şimdiden belirtelim, HDMI 2.2 için yeni bir kabloya ihtiyacınız olacak... Ama bugün değil.

HDMI 2.2 neler sunuyor?

Yeni standart, 96Gbps bant genişliği ve sabit hız bağlantısı teknolojisi ile geliyor. Bu gelişmeler, daha yüksek çözünürlükler, yenileme hızları ve veri açısından yoğun uygulamalar için güçlü bir temel oluşturuyor.

Daha Akıcı Görüntüler : AR/VR/MR teknolojilerinden normal ekranlara kadar geniş bir kullanım yelpazesiyle sürükleyici deneyimler sunacak.

: AR/VR/MR teknolojilerinden normal ekranlara kadar geniş bir kullanım yelpazesiyle sürükleyici deneyimler sunacak. Gecikme Giderici Protokol : Çoklu ses-video sistemlerinde senkronizasyon sorunlarını çözmek için özel bir gecikme göstergesi eklendi.

: Çoklu ses-video sistemlerinde senkronizasyon sorunlarını çözmek için özel bir gecikme göstergesi eklendi. Ultra Yüksek Çözünürlük Desteği: 10,240 x 4,320 piksele kadar çözünürlükleri ve 120Hz'e kadar yenileme hızlarını destekleme kapasitesine sahip.

Hayatımıza yeni bir kablo daha giriyor: Ultra96 HDMI

HDMI 2.2’nin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmak için Ultra96 HDMI kablosu kullanmanız gerekiyor. Bu kablo, yeni spesifikasyonun tüm özelliklerini destekleyecek şekilde tasarlanmış.

Neyse ki HDMI bağlantı noktalarının fiziksel şekli değişmiyor. Bu sayede eski cihazlarınızla uyumluluk devam edecek ancak yeni özelliklerden faydalanabilmek için yeni kabloyu kullanmanız şart.

HDMI 2.2, 2025’in ilk yarısında kullanıma sunulacak. Tüketici cihazlarının ise bu teknolojiyi yılın ilerleyen dönemlerinde desteklemeye başlaması bekleniyor.