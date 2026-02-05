Kling AI 3.0 Kullanıma Sunuldu: İşte Yeni Sürüm ile Gelen Yenilikler!

En popüler video üretim araçlarından biri olan Kling'in yeni 3.0 modeli kullanıma sunuldu. Peki yeni modelde ne gibi yenilikler var?

Yapay zeka tabanlı içerik üreticileri için önemli bir video üretim platformu olan Kling AI, merakla beklenen Kling IMAGE 3.0 modelini resmen duyurdu.

Yeni güncelleme, özellikle sinematik anlatım yetenekleri, 4K çözünürlük desteği ve gelişmiş tutarlılık özellikleriyle dikkat çekiyor. Kling AI ekibinin yayınladığı son sürüm notlarına göre öne çıkan gelişmeler ise şu şekilde:

1. IMAGE 3.0 Omni: "Önce düşün, sonra çiz"

Yeni sürümün en dikkat çekici yeniliği, görsel üretim alanında bir ilk olan "Visual Chain-of-Thought" (vCoT) yani "Görsel Düşünce Zinciri" teknolojisi. Bu özellik sayesinde model:

Çizime başlamadan önce sahneyi yapısöküme uğratıyor ve mantıksal bir akıl yürütme süreci (Think first, render later) gerçekleştiriyor.

Soyut kavramları ve karmaşık mantıksal anlatıları daha iyi anlıyor.

Sinematik çekim tekniklerine (kompozisyon, perspektif mantığı, ışıklandırma) sıkı sıkıya bağlı kalarak profesyonel film storyboard'ları ve konsept tasarımlar için güçlü bir araç hâline geliyor.

2. 4K Ultra HD çıktı ve gerçekçilik

Kullanıcılar artık doğrudan 2K ve 4K Ultra HD çözünürlükte çıktılar alabilecek. Bu güncelleme ile:

Daha zengin doku ve daha yumuşak renk geçişleri sağlanıyor.

"Yapay zekâ hissi" azaltılarak, materyal kalitesi ve ışıklandırmanın doğallığı artırılıyor.

Film endüstrisi için ön görselleştirme ve yüksek çözünürlüklü poster tasarımı gibi profesyonel ihtiyaçlara yanıt veriliyor.

3. Yeni "Image Series" modu

Hikayâ anlatıcıları için geliştirilen bu yeni mod, tek bir görselden veya çoklu görsellerden yola çıkarak tutarlı bir seri oluşturmayı sağlıyor. Bu özellik:

Storyboard oluştururken anlatı akışının ve mantıksal tutarlılığın korunmasına yardımcı oluyor.

Toplu düzenleme imkânı sunarak tekrarlayan işleri azaltıyor ve tutarlılığı garanti altına alıyor.

4. Gelişmiş referans ve tutarlılık kontrolü

Kling IMAGE 3.0, karakter ve stil tutarlılığını korumak için 10 adede kadar referans görseli destekliyor. Ayrıca:

Stil transferi, portre referansı, çoklu görsel harmanlama ve yerel düzenleme (re-editing) gibi özellikler tek bir çatı altında birleştirildi.

Kullanıcılar özellikler arasında geçiş yapmadan referans görsellerdeki belirli öğeleri veya özellikleri doğrudan düzenleyebilecek.

Kling IMAGE 3.0 modeli an itibarıyla erişime açılmış durumda. Şu an için "Ultra" aboneleri modele erken erişim ayrıcalığına sahipken, genel kullanıcılar için de yakın zamanda erişimin açılacağı belirtiliyor.