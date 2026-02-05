Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

İnterneti Kasıp Kavuran OpenClaw'da Yapay Zekâyı Cehenneme Çevirecek Yüzlerce Zararlı Eklenti Bulundu

Son günlerin popüler yapay zekâ ajanı OpenClaw'da bağladığınız cihazlar için tehdit oluşturabilecek yüzlerce zararlı eklenti tespit edildi.

İnterneti Kasıp Kavuran OpenClaw'da Yapay Zekâyı Cehenneme Çevirecek Yüzlerce Zararlı Eklenti Bulundu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son günlerde hızla popülerleşen yapay zekâ ajanı OpenClaw, bu kez ciddi güvenlik endişeleriyle gündemde. Güvenlik araştırmacıları, OpenClaw’ın eklenti mağazasında yer alan yüzlerce “skill” uzantısının zararlı yazılım içerdiğini ortaya çıkardı. Uzmanlara göre platform, âdeta siber saldırganlar için yeni bir oyun alanına dönüşmüş durumda.

Takvim yönetiminden uçuş check-in’ine, e-posta temizliğinden dosya işlemlerine kadar pek çok işi “kendi başına yapabilen” OpenClaw, kullanıcılarının cihazları üzerinde yerel olarak çalışıyor ve WhatsApp, Telegram, iMessage gibi uygulamalar üzerinden kontrol edilebiliyor ancak bazı kullanıcıların asistana dosya okuma-yazma, komut çalıştırma ve script yürütme gibi çok geniş yetkiler vermesi, riskleri daha da büyütüyor.

OpenClaw önlem almaya başladı ama risk hâlâ büyük

2

OpenSourceMalware adlı platformun raporuna göre sadece birkaç gün içinde ClawHub marketplace’ine 400’ü aşkın zararlı eklenti yüklendi. Bu sahte “skill” uzantıları genellikle kripto para al-sat otomasyonu gibi masum araçlar gibi görünüyor ancak arka planda kullanıcıları kandırarak cüzdan anahtarları, borsa API bilgileri, SSH erişimleri ve tarayıcı şifrelerini çalan yazılımlar çalıştırıyor.

1Password Ürün Başkan Yardımcısı Jason Meller, OpenClaw’ın “skill” sistemini “doğrudan bir saldırı yüzeyi” olarak tanımlıyor. En çok indirilen eklentilerden birinin bile kullanıcıyı zararlı bir bağlantıya yönlendirerek yapay zekâya kötü amaçlı komutlar çalıştırttığını söylüyor. Üstelik bu eklentilerin çoğu Markdown dosyaları şeklinde paylaşılıyor, yani hem kullanıcıyı hem de yapay zekâyı manipüle edebilecek gizli talimatlar barındırabiliyor.

OpenClaw’ın geliştiricisi Peter Steinberger ise riskleri azaltmak için bazı önlemler almaya başlamış durumda. Artık eklenti yayınlamak isteyenlerin en az bir haftalık bir GitHub hesabına sahip olması gerekiyor.

Higgsfield Yeni Özelliği Vibe Motion'u Tanıttı: Gücünü Claude'dan Alıyor! Higgsfield Yeni Özelliği Vibe Motion'u Tanıttı: Gücünü Claude'dan Alıyor!
OpenAI, Bazı Modellerini ChatGPT'den Kaldıracağını Açıkladı: Elveda GPT-4o! OpenAI, Bazı Modellerini ChatGPT'den Kaldıracağını Açıkladı: Elveda GPT-4o!

Peki siz OpenClaw hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com