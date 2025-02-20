OpenAI'ın merakla beklenen GPT-5 modeli iddialara göre çok yakında kullanıma sunulacak.

Microsoft, OpenAI'ın yeni nesil yapay zekâ modeline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şirket içinden alınan bilgilere göre Microsoft mühendisleri, hem yakında piyasaya sürülecek olan GPT-4.5 hem de devrim niteliğindeki GPT-5 için sunucu altyapısını güçlendiriyor.

GPT-4.5’in birkaç hafta içinde çıkması bekleniyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, bu modelin GPT-4’e kıyasla önemli iyileştirmeler sunduğunu doğrularken, GPT-5’in ise çok daha büyük değişiklikler barındıracağını işaret ediyor.

GPT-5, Mayıs ayında kullanıma sunulabilir

Microsoft tarafından gelen söylentilere göre GPT-5’in ise Mayıs ayı sonunda kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor. Hatırlayacağınız üzere Sam Altman da GPT-5'in "birkaç ay içinde" geleceğine dair söylemlerde bulunmuştu.

GPT-5, OpenAI’ın yeni o3 muhakeme modelini de bünyesinde barındıracak. OpenAI, geçtiğimiz ay o3-mini sürümünü piyasaya sürmüş ancak o3’ün bağımsız bir model olarak değil, GPT-5 sistemine entegre edilerek sunulacağını açıklamıştı. Bu da şirketin uzun vadede yapay genel zekâ (AGI) hedefine bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

Microsoft ve OpenAI ayrıca model seçimi konusundaki karmaşıklığı da azaltmayı hedefliyor. Sam Altman bu konuya dair X'te yaptığı paylaşımda "Model seçmekten biz de sizin kadar nefret ediyoruz ve tek bir model üzerinden ilerlemeye geri dönmek istiyoruz." demişti.

Peki sizin GPT-5'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.