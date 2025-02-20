Geçtiğimiz günlerde duyurulan Grok 3'ün beta sürümü, genel kullanıma açıldı. Peki Grok 3, kullanıcılara neler vadediyor? İşte bilmeniz gerekenler...

Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte üretken yapay zekâ modeli Grok'un en yeni versiyonunu tanıtmıştı. Grok 3 olarak isimlendirilen model şimdi herkesin erişimine açılmış durumda.

Yapılan açıklamalara göre Grok 3, en çok da yüksek performansı ile kullanıcıları etkilemeyi başaracaktı. Hatta 200 bin CPU'nun bulunduğu bir merkezde eğitilen model, Gemini ve GPT-4o gibi popüler yapay zekâ modellerini geride bırakmayı başarmıştı. İşte bu model şimdi isteyen herkes tarafından kullanılabiliyor. Tabii Grok 3'ün henüz beta aşamada olduğunu söyleyelim.

Grok 3 nasıl kullanılır?

Grok 3'ün neler sunduğunu görmek isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey, buradaki bağlantı üzerinden üretken yapay zekâsının kendi internet sitesine gitmek veya mikroblog platformu X üzerinden Grok'a erişmek. Dikkat etmeniz gereken şey, aktif modelin Grok 3 olup olmadığını kontrol etmek.

Grok 3'ün özelliklerine ilişkin detaylı bilgi için:

Grok 3'ün beta sürümünün herkese açılması ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Eğer xAI'ın yeni yapay zekâ modelini test ettiyseniz nasıl bir deneyim sunduğunu bizlerle paylaşın.