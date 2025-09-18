Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

GPT-5 Thinking'i Beklemekten Yorulanlara: Artık Yanıt Süresi Ayarlanabilecek

ChatGPT'nin popüler GPT-5 Thinking modelinin yanıt bekleme süresi artık isteğe bağlı olarak ayarlanabilecek.

GPT-5 Thinking'i Beklemekten Yorulanlara: Artık Yanıt Süresi Ayarlanabilecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT-5 kullanıcılarına GPT-5 Thinking modeli için “düşünme süresi” özelliğini sundu. Artık yanıtların hızını ve derinliğini kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Plus kullanıcıları, mesaj penceresinden Standard (hız ve zekâ dengesi) ile Extended (daha derin ama yavaş) seçenekleri arasında geçiş yapabilirken, Pro kullanıcıları ek olarak Light (en hızlı) ve Heavy (en kapsamlı) modlarını da deneyebilecek.

Özelliği kullanmak için Plus veya Pro abonesi olmanız gerekiyor

GPT-5

Düşünme süresini değiştirmek için önce Plus veya Pro abonesi olmanız gerekiyor. Web sürümünde ChatGPT-5’in üst menüsünden Thinking modelini seçtikten sonra açılan mavi menüden modları değiştirebilirsiniz.

Tabii şimdilik bu konuda bir kısıtlama var. Eğer bu yeni ayarı kullanmak istiyorsanız ChatGPT'yi web sürümünden kullanmanız gerekiyor. Yeni seçenekler iOS ve Android uygulamalarına birkaç hafta içerisinde gelecek. Ücretsiz kullanıcıların kuvvetle muhtemel biraz daha beklemeleri gerekecek.

Sam Altman Açıkladı: ChatGPT Kimlik Soracak! Sam Altman Açıkladı: ChatGPT Kimlik Soracak!
OpenAI, ChatGPT'nin En Çok Ne İçin Kullanıldığını Açıkladı OpenAI, ChatGPT'nin En Çok Ne İçin Kullanıldığını Açıkladı
OpenAI, 18 Yaşın Altındaki ChatGPT Kullanıcılarına Yeni Kısıtlamalar Uygulayacak OpenAI, 18 Yaşın Altındaki ChatGPT Kullanıcılarına Yeni Kısıtlamalar Uygulayacak
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim