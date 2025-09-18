GPT-5 Thinking'i Beklemekten Yorulanlara: Artık Yanıt Süresi Ayarlanabilecek

ChatGPT'nin popüler GPT-5 Thinking modelinin yanıt bekleme süresi artık isteğe bağlı olarak ayarlanabilecek.

OpenAI, ChatGPT-5 kullanıcılarına GPT-5 Thinking modeli için “düşünme süresi” özelliğini sundu. Artık yanıtların hızını ve derinliğini kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Plus kullanıcıları, mesaj penceresinden Standard (hız ve zekâ dengesi) ile Extended (daha derin ama yavaş) seçenekleri arasında geçiş yapabilirken, Pro kullanıcıları ek olarak Light (en hızlı) ve Heavy (en kapsamlı) modlarını da deneyebilecek.

Özelliği kullanmak için Plus veya Pro abonesi olmanız gerekiyor

Düşünme süresini değiştirmek için önce Plus veya Pro abonesi olmanız gerekiyor. Web sürümünde ChatGPT-5’in üst menüsünden Thinking modelini seçtikten sonra açılan mavi menüden modları değiştirebilirsiniz.

Tabii şimdilik bu konuda bir kısıtlama var. Eğer bu yeni ayarı kullanmak istiyorsanız ChatGPT'yi web sürümünden kullanmanız gerekiyor. Yeni seçenekler iOS ve Android uygulamalarına birkaç hafta içerisinde gelecek. Ücretsiz kullanıcıların kuvvetle muhtemel biraz daha beklemeleri gerekecek.