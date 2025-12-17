GPT Image 1.5 Tanıtıldı: Ücretsiz mi? Nasıl Kullanılır? Nano Banana Pro'dan İyi mi?

OpenAI, yeni görsel oluşturma ve düzenleme modeli GPT Image 1.5'i tanıttı. Bu model, Nano Banan Pro'ya rakip olacak. İşte bilmeniz gereken her şey.

Son aylarda Google’ın yükselişinin ardından kırmızı alarma geçen ChatGPT geliştiricisi OpenAI, geçtğimiz gün akşam saatlerinde sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı. Öyle ki şirket, yeni görüntü modeli GPT Image 1.5’i duyurdu ve artık kullanıcılara ChatGPT’den yepyeni bir görsel oluşturma ve düzenleme deneyimi sunulacak.

OpenAI’ın GPT Image 1.5 modeli, Google’ın çok sevilen Nano Banana modeline rakip olarak geliyor. Peki ChatGPT’nin yeni görsel özelliklerin nasıl kullanılır? GPT Image 1.5 nedir? Nano Banana Pro’dan daha mı iyi? İşte tüm sorularınızın yanıtları.

ChatGPT Images nedir?

ChatGPT’nin Images olarak adlandırılan güncellenmiş özelliği, kullanıcıların görsel oluşturmalarına veya düzenlemelerine olanak tanıyan, yeni GPT Image 1.5 modelinden güç alan bir özellik. OpenAI’In aktardığına göre eski modellere kıyasla komutları daha iyi takip ediyor, daha hassas düzenlemeler yapıyor ve **4 kata kadar daha hızlı görüntü **oluşturabiliyor.

ChatGPT Images’da görsel nasıl oluşturulur?

Önceki (sol) ve sonraki (sağ) modellerin karşılaştırılması.

ChatGPT Images ile görsel oluşturmak tıpkı önceden olduğu gibi çok basit bir şekilde direkt ChatGPT ile gerçekleştirdiğini sohbetler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sohbet kısmına ne türden bir görsel istediğinizi söylüyorsunuz, GPT Image 1.5 modeli hızlı bir şekilde bu görseli sizin için oluşturuyor.

Ancak OpenAI, yeni güncellemeyle birlikte mobil uygulamaya çok güzel bir yenilik de getirmiş. Öyle ki kullanıcılar artık sol taraftaki menüde “Görseller” ismi verilen yeni bir bölüm görecek. Bu bölüm, direkt olarak görsel oluşturma özelliklerine adanmış bir kısım. Sıfırdan görsel oluşturma, hazır görselleri kullanma, düzenleme gibi tüm işlevlere ulaşabiliyorsunuz.

ChatGPT Images’da düzenleme nasıl yapılır?

Adım #1 : ChatGPT’yi açın.

: ChatGPT’yi açın. Adım #2 : Sohbet çubuğunun sol kısmından düzenlemek istediğiniz görseli seçin ya da buraya bir komut yazarak istediğiniz tarzda bir görsel oluşturun.

: Sohbet çubuğunun sol kısmından düzenlemek istediğiniz görseli seçin ya da buraya bir komut yazarak istediğiniz tarzda bir görsel oluşturun. Adım #3: Yüklediğiniz veya sıfırdan oluşturduğunuz görselde nasıl bir düzenleme yapmak istediğinizi ChatGPT’ye söyleyin.

ChatGPT’nin yeni GPT Image 1.5 modeli, gelişmiş düzenleme özelliklerini kullanıcıya sunuyor. Bu özelliği kullanmanız da oldukça kolay. İsterseniz hâlihazırda var olan bir görseli ekliyorsunuz ve sohbet kısmına istediğiniz düzenlemeleri yazıyorsunuz. İsterseniz de sıfırdan bir görsel oluşturup onun üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ekleme, çıkarma, birleştirme, harmanlama, yer değiştirme gibi aklınıza gelebilecek her türden düzenlemeyi yapabiliyor.

ChatGPT Images ücretsiz mi?

OpenAI, yaptığı resmî açıklamada GPT Image 1.5 modelinin dün akşam itibarıyla tüm kullanıcılarda sunulmaya başladığını belirtti. Yani ücretli veya ücretsiz herkes tarafından kullanılabilecek.

ChatGPT Images mı Nano Banana Pro mu daha iyi?

Yukarıdaki Instagram gönderimizden de görebileceğiniz üzere GPT Image 1.5 ile Google’ın ses getiren Nano Banana Pro modelini karşılaştırdık. Sonuçlara baktığımızda her iki modelin de gerçekten iyi performans gösterdiğini görebiliyoruz. Ancak kesin olarak gördüğümüz Google Nano Banan Pro’nun çok daha gerçekçi görseller oluşturabildiği. Bu da onu GPT Image 1.5 Pro’nun önüne koyuyor. Yani hâlâ **Nano Banana Pro daha iyi **diyebiliriz.