Grammy komitesi, 2025 yılı için en iyi oyun müzikleri kategorisindeki adayları açıkladı. Aday gösterilen isimler arasında Türk asıllı müzisyen Pınar Toprak da bulunuyor.

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri, son birkaç yıldır video oyun dünyasına da odaklanmış durumda. Bu bağlamda; bir süredir yılın en iyi oyun müzikleri de seçiliyor.

Şimdiyse Grammy komitesinden konuyla ilgili bir hamle geldi. Grammy Ödülleri 2025 için adaylar belli oldu. Yapılan açıklamaya baktığımızda aday olarak gösterilen beş oyundan ikisinin PlayStation Studios tarafından geliştirilmiş oyunlar olduğunu görüyoruz. Ancak bundan daha önemli bir detay da var.

İşte Grammy 2025'e aday olarak gösterilen oyun müzikleri:

Avatar: Frontiers of Pandora – Pınar Toprak

God of War Ragnarok: Valhalla – Bear McCreary

Marvel’s Spider-Man 2 – John Paesano

Star Wars Outlaws – Wilbert Roget

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord – Winifred Phillips

Yukarıdaki adaylar arasında en dikkat çekici olanı hiç şüphesiz Avatar: Frontiers of Pandora oyun müzikleri. Zira bu oyun müziği, Türk asıllı müzisyen Pınar Toprak'a ait. Dileriz kendisi kazanır ve biz de Türk oyuncular olarak bu gelişmeyle gurur duyarız.