Gran Turismo 7'den Yeni Oyun İçi Ekran Görüntüleri Geldi

PlayStation 5 lansmanında duyurulan ve büyük heyecan yaratan Gran Turismo 7'den yeni ekran görüntüleri geldi. Oyunda karşımıza çıkacak bazı pistlerden ve araçlardan oluşan görüntüler, PS5'in performansını ve Gran Turismo 7'nin grafiklerini aynı anda başarıyla sergiliyor.

Geçtiğimiz sene haziran ayında Sony tarafından gerçekleştirilen PlayStation 5 lansmanı, yeni konsolun yanında yeni oyunları da karşımıza çıkarmıştı. Bu oyunlardan biri de yarış severlerin favorilerinden olan Gran Turismo 7 olmuştu.

Sony'nin uzun uzun anlattığı PS5 performansını en iyi deneyimleyebileceğimiz oyunlardan biri olacak olan Gran Turismo'nun aslında bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyordu. Ancak pandeminin etkisi ile çıkış tarihi 2022'ye ertelenmişti. Koca bir yılın bitmesine az bir zaman kala, oyun geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılmış ve Türkiye satış fiyatları da açıklanmıştı.

Film karesi gibi görüntüler:

Oyunlarda grafiklerin gelişimi son birkaç yılda bambaşka bir seviyeye gelmiş durumda, bunu biliyoruz. Giderek daha 'gerçek' hale gelen grafiklerin etkisini en net hissedebildiğimiz oyunlar arasında ilk sıralarda da yarış oyunları yer alıyor. Hatta kimi oyun severler için bazı oyunlarda grafiklerin gerçeğe bu kadar yaklaşması biraz rahatsız edici olsa da yarış oyunlarında gerçekliğin artması deneyimi çok daha keyifli hale getirdiği için genelde tartışma konusu bile olmuyor.

Gran Turismo da son dönemde bunu en iyi başarmış oyunlardan biri olacak gibi görünüyor. Ön siparişe açılmasının ardından Sony, şimdi de oyundan yeni ekran içi görüntüler paylaştı ve oyundan beklentileri iyiden iyiye artırdı. Görüntüler, PS5'te çekilen 4K görüntüler ve her bir karede detaylar oldukça etkileyici görünüyor.

Polyphony Digital tarafından geliştirilen Gran Turismo, PS4 ve PS5'te oynanabilecek. PS4 için standart sürüm ön sipariş fiyatı 599 TL olan oyunun aynı sürümü için PS5'te fiyat 699 TL'ye çıkıyor. PS5 için Digital Deluxe sürümü ise yine ön siparişte 869 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

Gran Turismo'dan gelen yeni ekran görüntüleri: