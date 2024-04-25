ŠKODA Vision Gran Turismo aracı, kokpite geçtiğinizde araçla bütünleşmişsiniz gibi hissettiriyor.

Simülasyon oyunu dediğimizde aklımıza ilk olarak ETS gibi oyunlar geliyor. Yarış oyunlarından bahsettiğimizde ise muhtemelen Forza Horizon, Motorsport, Beam.NG ve Asetto Corsa gibileri gelecektir. Bilgisayar sahipleri her ne kadar bu oyunları keyifle oynayıp modlasa da simülasyon sevdalıları bilecektir ki her PC yarış simülasyonu oyuncusunun içinde bir uktedir Gran Turismo.

PlayStation özel oyunu olan ve başka platformlardan oynanamayan Gran Turismo, en baştan güncel olarak 7. oyuna kadar oyunculara gerçekçi yarış deneyimi sundu. Şimdiyse Škoda ile iş birliği yapan oyun, bu özelliği bir de sadece kendisi için üretilmiş konsept araçlarla kutluyor.

Karşınızda ŠKODA Vision Gran Turismo:

1957’de 24 saatlik Le-Mans yarışı için üretilen Škoda 1100 OHC Spyder aracından ilham alan Vision modeli, aslında 2019’dan beri üzerinde çalışılan bir proje. 70’lerdeki Škoda 130 RS yarış aracından ve güncel Škoda Vision 7S dilinden ilham alan iki kaplamayla geliyor. Keskin hatlara ve aerodinamik geçişlere sahip olan araç, adaptif kanatlara da sahip.

Formula E araçlarındakine benzer bir iskeleti de var. 200 kW’lık çift elektrik motorlarıyla gelen Vision, toplamda 800 kW güç üretiyor. Tabii AWD olduğunu ve tek vitesle geldiğini de belirtmek gerek.

Vision haricinde AFEELA Prototype 2024 ve Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe ‘70 olmak üzere iki araç daha oyuna ücretsiz olarak eklendi.