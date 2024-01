Sony, PlayStation Store'daki bazı popüler oyunların fiyatlarını artırdı. God of War: Ragnarök'ten Red Dead Redemption 2'ye kadar birçok oyuna uzun süre sonra büyük bir zam geldi.

Türkiye’de konsol veya PC fark etmeksizin dolar kuru nedeniyle oyun fiyatları ciddi oranda yükseliyordu. Bu nedenle de sık sık zam haberleriyle karşınıza çıkıyorduk. Şimdi de böyle bir hamle PlayStation’dan geldi.

PlayStation, God of War: Ragnarök, Hogwarts Legacy, The Last of Us Part I, Red Dead Redemption gibi yapımlar da dahil birçok oyunun fiyatında değişikliklere gitti.

Gelen zamların ardından bazı popüler oyunların fiyatları şöyle değişti:

Oyun Eski Fiyatı Yeni Fiyatı God of War: Ragnarök 799 TL 1.499 TL (%87) Red Dead Redemption 2 469 TL 1.199 TL (%155) The Last of Us Part I 799 TL 1.499 TL (%87) Hogwarts Legacy 899 TL 1.699 TL (%88)

Yukarıdan oyunlarda ciddi oranda artışlar olduğunu görebiliyoruz. Örneğin God of War: Ragnarök ve The Last of Us Part I’de %87 oranında bir artış yapılmış. Hogwarts Legacy de %90’a yakın zam var. Red Dead Redemption 2’de ise %155 oranında fiyat artışı görüyoruz.

Bu oyunlara uzun süredir zam gelmediğini de belirtelim. Oyunların çoğunda 2022’den beri fiyat artışı yoktu. Yani şirketin böyle bir hamle yapması şaşırtıcı değil. Zamlar, geçtiğimiz günlerde sona eren indirim kampanyasının ardından yapıldı. Bu kampanyada Ragnarök 495 TL’ye, RDR2 154 TL’ye, Hogwarts Legacy 449 TL’ye, The Last of Us Part I ise 495 TL’ye satın alınabiliyordu. Bu da kampanyadan yararlanamayanların büyük bir fırsatı kaçırdığı anlamına geliyor.