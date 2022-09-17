Haziranda duyurulan ve çıkış tarihi açıklanan Gran Turismo filminin kadrosunda ünlü oyuncu Orlando Bloom’un da yer alacağı belli oldu.

Sony, geçtiğimiz aylarda vizyona giren Uncharted filmi ile birlikte PlayStation efsanelerini beyaz perdeye taşımaya yavaştan başladı. Şu anda çekimi devam eden birkaç Sony PlayStation oyununun film uyarlaması bulunuyor. Bunlardan biri de Gran Turismo filmi.

Bundan 3 ay önce duyurulan Gran Turismo filmi için daha önce çıkan haberlerde Stranger Things yıldızı David Harbour’un rol alacağını öğrenmiştik. Son gelen bir habere göre filmin kadrosuna bir başka yıldız oyuncu daha katıldı.

Orlando Bloom, Gran Turismo filminde rol alacak

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden Legolas ve Karayip Korsanları serisinden Will Turner olarak tanıdığımız jön oyuncu Orlando Bloom, son alınan bir habere göre Gran Turismo’nun film uyarlamasında David Harbour ve Archie Madekwe ile birlikte rol alacak.

Neill Blomkamp’ın yönettiği ve senaryosunu Jason Hall ile Zach Baylan’ın yazdığı film, bir gencin hayallerine ulaşmak için sıradan bir oyuncu olmaktan profesyonel bir yarışçı olmasının hikâyesini anlatacak.

Gran Turismo filmi için verilen vizyon tarihi 11 Ağustos 2023, yani bundan neredeyse 1 yıl sonra. Film şu anda hala çekim aşamasında, dolayısıyla henüz bir fragman yayınlanmadı. Sizce Gran Turismo filmi Need for Speed gibi sükse yaratabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.