Gran Turismo 7 Çıktı: İşte İlk Yorumlar ve Türkiye Fiyatı

PlayStation dünyasının en fazla satan yarış serisi olan Gran Turismo, bugün yeni üyesine sonunda kavuştu. Oyun, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan neredeyse hiçbir olumsuz yolum almazken, oyunun Türkiye fiyatı bir kez daha konsolcuları derin bir düşünceye itti.

PlayStation oyuncularının dört gözle beklediği efsane yarış serisi Gran Turismo’nun yeni oyunu bugün çıkış yaptı. Yayımlanan fragmanlarıyla muhteşem grafiklerini ve oynanışını gösteren oyun, Haziran 2020’de PlayStation 5’in tanıtım etkinliğinde duyurulmuştu. Oyun, çıktığı gibi neredeyse tüm oyunculardan olumlu yorumlar topladı.

1997 yılından bu yana süren Gran Turismo geleneğinin yeni üyesi Gran Turismo 7, en beğenilen yarış serisinin başarısını sürdürmeye ilk günden başladı. Bu da PlayStation’ın en fazla satan serisinin bu unvanı bir süre daha taşıyacağını gösterdi. Peki, oyun eleştirmenlerden kaç puan aldı? Oyuncular oyun için ne diyor? Gelin, oyunu satın alma kararınıza yardımcı olacak bu sorulara cevap verelim (Yine de bu kadar, fiyat nedeniyle vermesi zor bir karar olacak.)

Oyunun eleştirmen puanları:

Gran Turismo 7, neredeyse tüm eleştirmenlerden tam puan almayı başardı. Birçok eleştirmenden 100 üzerinden 100 alan oyun, IGN, Comicbook ve GamesRadar gibi devlerden de 90 puan almayı başardı. Oyuna verilen en düşük eleştirmen puanıysa 70 oldu. Bu puanı veren eleştirmenler, oyunun menü tasarımı gibi ufak tefek noktalarından (hatta bir sayfa, oyunda 'konuşan birinin olmamasından) yakındı. Fakat oynanış konusunda hiçbir eleştirmenin kötü yorumu yoktu. Oyun, ortalama 87 puana sahip.

Oyuncular oyun için ne diyor?

Oyuncuların Gran Turismo 7 yorumları henüz Metacritic’te yer almazken sosyal medyaya baktığımızda oyunun büyük ses getirdiğini görebiliyoruz. Yalnızca yarış severler değil, tüm araba severler için muhteşem bir seçim olabileceği söylenen oyun, sosyal medyada herhangi bir kötü yoruma rastlayamadık. Oyun, son zamanlarda en iyi çıkış yapan oyunlardan birisi oldu.

Gelelim fasulyenin faydalarına: Oyunun Türkiye fiyatı ne kadar?

Türkiye’de artan kurla birlikte artan oyun konsolu ve oyun fiyatları, Gran Turismo 7’de de kendisini buram buram hissettirdi. PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapan oyun, PS4 için 599 TL, PS5 için ise 699 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Oyunun yurt dışı fiyatıysa standart AAA oyun fiyatlarıyla aynı olacak şekilde PS4 için 59,99 ve PS5 için 69,99 dolar seviyesinde.

Oyunu satın almak için bu bağlantıya tıklayarak PlayStation Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

Gran Turismo 7 oynanış videosu: