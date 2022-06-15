Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Gran Turismo filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Filmin konusu ve vizyona giriş tarihi resmen açıklandı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bir süredir yeni bir film projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Bu film, Sony'nin ikonik video oyunlarından Gran Turismo ile ilgiliydi. Bugüne kadar pek çok anlamda gizemli kalan film, şimdi çok önemli bilgilerle gün yüzüne çıktı.

Deadline'da yer alan bir habere göre Sony, Gran Turismo filminde yaşanmış bir hikayeyi anlatacak. Bir gence odaklanan filmde, hayallarine ulaşmak isteyen gencin nasıl sıradan bir oyuncu iken profesyonel bir yarışçı haline geldiği gösterilecek. Bununla birlikte; filmin yönetmenliğini Neill Blomkamp'ın üstlendiği açıklandı.

Gran Turismo filmi, 11 Ağustos 2023'te vizyona girecek

Film ile ilgili bilgilerin yayılması ile Sony'den de bir hamle geldi. Şirket, filmin vizyona gireceği tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Gran Turismo filmi, 11 Ağustos 2023'te vizyona girecek.

Gran Turismo filmi ile ilgili ortaya çıkan başka bilgiler de var. Edinilen bilgilere göre filmin senaryosunu yazan isim Jason Hall. Filmin yapımcıları ise Asad Qizilbash, Carter Swan, Doug Belgrad ve Dana Brunetti. Filmle ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.