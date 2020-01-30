Gran Turismo Sport'un 1.55 Güncellemesi Yayınlandı

Polyphony Digital, PlayStation 4'e özel yarış simülasyonu Gran Turismo Sport için kesintisiz destek vermeye devam ediyor. GT Sport'un yeni 1.55 yaması ile oyundaki önemli bir hata düzeltildi.

Gran Turismo Sport, Ekim 2017'de piyasaya sürüldüğünden bu yana PlayStation 4 oyuncularının en çok tercih ettiği yarış oyunlarından biri oldu. Polyphony Digital, oyunu sürekli olarak içerik genişletmeleri, grafik iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleriyle güncelliyor. Geliştirici son olarak GT Sport'un 1.55 yamasını yayınladı.

Gran Turismo Sport'un 1.55 güncellemesi sadece 116 MB'lık küçük bir dosya boyutuna sahip. Dosya boyutundan da anlayacağınız üzere GT Sport'a herhangi bir yeni araba veya pist gelmedi. Güncelleme sadece, ay başında gelen 1.54 yamasında ortaya çıkan bir hatayı giderdi. Geliştirici, yapılan düzeltmeyi yama notlarında açıkladı.

Gran Turismo Sport 1.55 Yama Notları:

Aşağıda belirtilen zamanda 'Gran Turismo Sport' sunucularında planlı bir bakım gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında [Sport Modu] dahil olmak üzere çevrimiçi hizmetlerin kullanılamayacağını lütfen dikkate alın.

Gün ve saat: Çarşamba, TSİ 08:00 – 10:00

Spor Modu ve Lobi: Ceza alınması gereken kazalarda dahi oluşabilen, otomobiller arasındaki çarpışmalarda ceza verilmemesi sorunu giderildi.

Gran Turismo serisi 1997'den bu yana 80 milyondan fazla satarak Sony'nin bugüne kadar en çok satan birinci parti serisi oldu. Polyphony Digital, yarış serisinin yeni bir oyunu üzerinde çalışmaların başladığını açıklamıştı.