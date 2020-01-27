Sony ve Lexus, PlayStation'ın Grafik Gücünü Gösterdi

Sony ve Lexus, PlayStation 5'in grafiklerinin ulaşabileceği noktayı göstermek için bir araya geldi. Gran Turismo Sport'ta Londra'da çekilen fotoğraflar, mevcut PlayStation modellerinin bir gerçek hayata yakın grafik kalitesi sunduğunu gösteriyor.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in oyunculara daha büyük ve göz alıcı dünyalar sunacağını biliyoruz. Şimdiye kadar konsolun grafik performansı hakkında hiçbir somut bilgi verilmedi. Ancak yeni Lexus reklamı, PlayStation 5 grafiklerinin gelecek nesilde neler sunabileceğine dair kanıt niteliğinde.

Lüks otomobil şirketi Lexus ve Sony, Gran Turismo oyunundan alınan ekran görüntülerini gerçek hayattan fotoğraflarla yan yana koymak için bir araya geldi. Lexus, sürüş simülasyon oyunu Gran Turismo Sport'ta bulunan LC 500 coupe'nin fotoğraflarını çekti. Oyun şu anda PlayStation 4'te olmasına rağmen, görüntüler biraz elden geçirildi ve oyundaki fotoğraf modu, daha fotogerçekçi sonuçlar elde etmeyi sağladı.

PlayStation grafikleri, gerçek hayattan fotoğraflara karşı

Lexus tarafında yapılan basın açıklamasında, "Oyunlardaki grafikler daha da gerçekçi hale gelmeye başladı ve Lexus, oyun içi görüntülerin gerçek hayattaki bir fotoğrafla karıştırılabileceği teorisini test etmeye karar verdi. Fotoğrafçı Jayson Fong, oturma odasındaki bir oyun konsolundan görüntüler alarak, Londra'daki çeşitli bölgelerde Sonic Red LC 500'ün Gran Turismo sahnelerini yeniden canlandırma sürecini başlattı." ifadeleri yer aldı.

Projede, Gran Turismo Sport'ta sunulan Manzaralar modu kullanıldı ve ekrandaki görüntü profesyonel bir fotoğraf çekimi gibi ayarladı. Londra'dan Lexus sahneleri yakalamak için Scapes'i kullanan Jayson ve ekibi, her çekimin tam geometrisini, günün saatini ve gerekli aydınlatmaları ayarladı. Ortaya çıkan görüntüler, PlayStation konsollarının halihazırda başarabileceği şeyleri gösteriyor ve yeni nesil grafik standardının neler vadedebileceğini gösteriyor.

Gerçek dünyayı oyun dünyasından ayırt etmek gün geçtikçe daha da zor bir hale gelmeye başlıyor. Böylesine göz alıcı görüntüleri şimdiki nesil konsollarda elde edebiliyorsak, geliştirici Polyphony Digital'in PlayStation 5'te nasıl karşımıza çıkabileceğini kestirmek zor.

Görüntüler kesinlikle modern grafiklerin gücünün bir kanıtı ve yarış oyunları, oyun platformlarının donanım gücünü göstermekte etkili. Hangi görüntülerin oyundan, hangilerinin gerçek hayattan olduğunu kestirmek zor. Tahminlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.