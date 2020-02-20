Eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Google ve Amazon Web Services çalışanları, hassas verilere gerçek zamanlı erişim için Github benzeri Gretel'i geliştirmeye başladı. Yeni platformda Github'daki kod erişimi gibi, veri erişimi sağlanacak.

Altı ay kadar önce, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Google ve Amazon Web Services'ın eski mühendisleri, yeni bir fikir için bir araya geldi. Veri, geliştiriciler ve mühendislerin yeni özellikler ve yenilikler yaratabilmelerine yardımcı olmada hayli değerli bir öge. Bununla birlikte veriler genellikle hassas oluyor ve geliştiricilerin erişiminden uzakta tutuluyor. Bu tip verilere ancak özel izinlerle erişilebiliyor ve bu izinlerin tamamlanabilmesi haftaları bulabiliyor.

Mühendislerin ve geliştiricilerin üzerine çalıştığı platform Gretel, geliştiricilere gerçek zamanlı olarak hassas verileri paylaşma imkânı sunacak. Geliştiricilerin, genellikle kullanıcı verileri öbeğine tam erişime ihtiyaç duymayıp yalnızca üzerinde çalışacakları bir kısma ya da bir numuneye gereksinim duydukları biliniyor. Geliştiriciler, çoğu örnekte gerçek kullanıcı verisi gibi görünen verilerle yetinmek durumunda kalıyor.

Veri paylaşımının GitHub'ı olacak

Platformun kurucları arasında yer alan Alex Watson, veri paylaşımını güvenli hale getirmekle işe başlandığını belirtiyor. GitHub gibi internet sitelerinin kod paylaşım platformu olduğuna ve burada kaynak kodlarının erişilebilir ve iş birliği imkânlarının kolaylaştığına dikkat çeken Watson, ortada Github'a denk bir veri paylaşım platformu olmadığını hatırlatıyor. Watson'la birlikte John Myers, Ali Golshan ve Laszlo Bock bu nedenle Gretel'i oluşturma fikrini ortaya attı.

Watson, şu sıralar geliştiricilerin anonimleştirilmiş veri setlerini otomatik olarak kontrol edebilmelerini sağlayacak yazılım üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. 'Sentetik veri' adı verilen bu yapay veri, sıradan hassas kullanıcı verisi gibi görünüp öyle çalışacak. Gretel, isim, adres ve diğer müşteri tanımlayıcı verileri tasnif edebilmek için makine öğrenmesini kullanacak ve veriyi mümkün olan en çok etiketi kullanarak sınıflandıracak.

Veri etiketlendikten sonra erişim sözleşmelerine uygulanabilecek. Bunun ardından platform, büyük boyutlardaki veriyi anonimleştirmekte kullanılan bir teknik olan kademeli gizliliği uygulayacak ve böylece müşteri bilgisiyle bağı kalmayacak. Watson, bunun makine öğrenmesi tarafından üretilen tamamen sahte bir veri olacağını belirtiyor.

Girişim şimdiden dikkatleri üzerine çekti ve 3,5 milyon dolarlık bir bağış topladı. Bağışçılar arasında Greylock Partners, Moonshots Capital, Village Global ve başka yatırımcılar da yer alıyor.