Soğuk Savaş Dönemindeki Karanlık Ölüm: Frank Olson

ABD ve Sovyetler Birliği’nin birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştığı Soğuk Savaş döneminde CIA için çalışan bilim insanı Frank Olson’un 1953 yılındaki esrarengiz ölümü bugün hala tartışılıyor. Olsun’un ailesi, talihsiz bilim insanının söylendiği gibi intihar ettiğini değil, öldürüldüğünü iddia ediyor.

ABD önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler Birliği'nin önderliğindeki Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947'den 1991'e kadar devam eden Soğuk Savaş dönemi, askeri, teknoloji, uzay, siyaset ve bilim eksenli üstünlük mücadelelerine sahne olmuştu.

Soğuk Savaş’ın başladığı 1947 yılında Başkan Harry S. Truman döneminde kurulan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD’nin dış ülkelerle ilgili çok kritik istihbaratlar toplanmasını sağladı. O dönem, CIA’in bazı önemli sırlarına vakıf olan bilim insanı Frank Olson, 1953'te New York'taki bir otelin 13. katındaki odasından düşerek hayatını kaybetti. Federal yetkililer, ailesinin Olson’un cesedini görmesine izin vermedi. Bunun yerine ölmeden bir süre önce zihinsel problemler yaşadığını ve pencereden atlayarak intihar ettiğini söylediler.

Frank Olson'un 13. katından düştüğü The Statler Hotel

Fakat Olson’un yeğeni Paul Vidich, yeni kitabı The Coldest Warrior'da amcasının aslında CIA tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Olson’un ABD'nin Soğuk Savaş'ta kullandığı gizli strateji ve teknikler hakkında bazı sırlara vakıf olduğunu söyleyen Vidich, bunların arasında sorgulama teknikleri ve CIA'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Naziler ve bazı Japon savaş suçluları ile iş birliği yaptığı gerçeklerinin de olduğunu öne sürüyor.

1975 yılında, Olson ailesi Oval Ofis'te Başkan Gerald Ford ile görüşüyor

Vidich, amcasının ölümünden 18 yıl sonra yani 1975 yılında, Olson’un vücudunda Liserjik Asit Dietilamid, kısaca LSD madde tespit edildiğini söylüyor. Bu gerçeğin dönemin başkanı Gerald Ford'un CIA'i araştırması için görevlendirdiği Rockefeller Komisyonu'nda ortaya çıktığını belirten Vidich, bunun çok önemli bir kırılma olduğunu söylüyor. Olayın duyulmasından sonra Olson’un ailesini Beyaz Saray’a davet eden ve özür dileyen Başkan Ford, aileye 750.000 dolar verdi. Fakat Vidich, bu para karşılığında Olson’un ailesine CIA'i koruyan bir gizlilik anlaşması imzalatıldığını belirtiyor.

Kendisine anlatılan hikayelere hiçbir zaman inanmayan Olson’un büyük oğlu, 1994 yılında babasının cesedini mezardan çıkardı. Cesedi inceleyen patolog, Olson'un kafatasındaki yaralanmaların, odasında öldürülüp ardından pencereden atıldığına dair tutarlı bir kanıt oluşturduğu sonucuna vardı. Olson'un ölümü resmi olarak “belirsiz” olarak sınıflandırılıyor; ancak on yıllar sonra ortaya çıkan tüm kanıtlar bilim insanın aslında bir cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.