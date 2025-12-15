Tümü Webekno
Grip Virüsünün Hücrelerimize Giriş Anı İlk Kez Görüntülendi [Video]

Kış aylarının kaçınılmaz virüsü olan grip virüsünün vücudumuza girişi ve hücrelerimizle yaşadığı reaksiyon ilk kez bu kadar net bir şekilde görüntülendi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Kış aylarıyla birlikte ateş, burun akıntısı ve kas ağrıları yeniden hayatımıza girmeye başladı. Bu şikâyetlerin baş sorumlusu olan grip virüslerinin vücudumuza nasıl sızdığı ise şimdiye kadar hiç bu kadar net görülmemişti.

İsviçre ve Japonya’dan bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir mikroskopi tekniği sayesinde grip virüslerinin canlı bir hücreye giriş anını ilk kez yüksek çözünürlükte ve gerçek zamanlı olarak izlemeyi başardı. ETH Zürih’ten Prof. Dr. Yohei Yamauchi’nin liderliğindeki ekip, hücrelerin sanıldığı gibi pasif olmadığını ortaya koydu. Aksine hücreler virüsü âdeta “yakalamaya” çalışıyor.

Araştırmaya göre grip virüsleri, hücre yüzeyinde sörf yapar gibi hareket ediyor. Hücrenin yüzeyinde dolaşan virüs, kendisine en uygun giriş noktasını arıyor. Bu noktalar, virüsün tutunabildiği özel alıcı moleküllerin yoğun olduğu bölgeler. Virüs doğru yeri bulduğunda ise hücre devreye giriyor.

Grip virüsünün hücrelerimize girdiği anlar

Hücre zarında bir çöküntü oluşuyor ve “klatrin” adı verilen özel bir protein bu bölgeyi sararak virüsü küçük bir kesecik içine alıyor. Ardından bu kesecik hücrenin içine taşınıyor ve grip virüsü serbest kalarak enfeksiyonu başlatıyor. Yani enfeksiyon, virüsle hücre arasında karmaşık ve dinamik bir “dans” sonucunda gerçekleşiyor.

Bilim insanları bu süreci izlemek için atomik kuvvet mikroskobu ile floresan mikroskobunu birleştiren ve “ViViD-AFM” adını verdikleri yeni bir yöntem kullandığını söylüyor. Bu sayede, hücre zarının virüse doğru dalga benzeri hareketlerle uzandığı ve virüs uzaklaşmaya çalıştıkça bu hareketlerin daha da güçlendiği gözlemlenmiş durumda.

Araştırmacılara göre virüsün hücreler üzerindeki etkisini gerçek zamanlı test etme imkânı sunan bu teknoloji, gelecekte birçok virüsle mücadelede önemli bir rol oynayabilir.

Ekrandaki Nesneleri Hissedebileceğiniz "Dokunmatik" Ekran Geliştirildi Ekrandaki Nesneleri Hissedebileceğiniz "Dokunmatik" Ekran Geliştirildi
İnsansı Trafik Robotu Tanıtıldı: Sıkışık Kavşaklarda Kırmızı Işıkların Yerini Alacak İnsansı Trafik Robotu Tanıtıldı: Sıkışık Kavşaklarda Kırmızı Işıkların Yerini Alacak
