Katıldığı her programda tartışmalı bir açıklama yapmayı başaran Elon Musk, şimdi de ketamin kullanmasının Tesla yatırımcılarının faydasına olduğunu iddia etti.

Elon Musk, Don Lemon ile X üzerinden yayımlanacak bir program için anlaşmış, ilk bölüme kendisi konuk olmuştu. Daha ilk bölüm yayımlanmadan da yayıncıya sinirlenen Musk, programı iptal ettiğini açıklamıştı. Programın ilk bölümü yayımlanırken Musk'ın programdaki ketamin açıklamaları dikkat çekti.

Elon Musk, programda yaptığı açıklamada, doktor kontrolü altında reçeteli olarak ketamin kullanmasının "olumsuz kimyasal zihin yapısını iyileştirdiğini" ifade etti. İlk olarak ağustos ayında attığı tweetlerde ketamin kullandığını açıklayan Musk, bu maddeyi "beyni süper negatif olduğunda" kullandığını söylemişti.

"Tesla yatırımcılarına faydalı"

Lemon ile yaptığı röportajda Musk, ketamin kullanmasını "Kamuya açık bir firma olan Tesla'yı yönetmesine yardımcı olduğu" gerekçesiyle savundu. Musk, "Önemli olan uygulama. Tesla, otomobil endüstrisinin geri kalanının toplamı kadar değerli ve sıfırdan geldi. Yatırımcı açısından bakarsak, kullandığım bir şey varsa, kullanmaya devam etmem gerekir." ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca yaptığı açıklamada, ketamin kullanımını makul seviyede tuttuğunu ve iş yükünü bahane edip fazla ketamin tüketiminde bulunmadığını ifade etti. Musk, aksine, çok yoğun çalıştığı için tamamen dağıtmasının da pek mümkün olmadığını söyledi. Tesla hisseleri son 12 ayda %30 değer kaybederken borsa endeksi ise %9 yükselmişti.

Röportajda ayrıca Musk'ın açıklamaları sonrasında reklamverenlerin platformdan çekilmesi konusuna da değinildi. Musk, reklamverenlere göre sansür uygulamayacağını, bu nedenle para kaybedecekse de kaybedeceğini söyledi.

Ketamin nedir?

Yaklaşık elli yıldır ağrı kesici ve anestezik etkileri nedeniyle kullanılan bir madde olan ketamin, depresyonla mücadelede de kullanılıyor. Öte yandan aşırı kullanıldığında ise deliryum, amnezi, depresyon, motor fonksiyonlarda bozulma, solunumda yavaşlama, yüksek kan basıncı gibi sorunlara neden olabiliyor.