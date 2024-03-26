X, Dijital Nefret Karşıtlarına Açtığı Davayı Kaybetti

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, dijital ortamlarda nefretle mücadele eden bir organizasyona açtığı davayı kaybetti.

Kendisini "ifade özgürlüğünün mutlakiyetçisi" ilân eden Elon Musk, sık sık konuşma özgürlüğünün sınırlarını kaçırmakla ve aslında konuşma özgürlüğünün çok da büyük hayranı olmamakla suçlanıyor. Son olarak Elon Musk'ın sahibi olduğu X, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) adlı derneğe açtığı davayı kaybetti.

Musk, derneğin raporlarından rahatsızdı

Musk ve X'in açtığı dava dün ABD'de mahkeme tarafından reddedildi. X, CCDH'nin raporlarında "Elon Musk'ın satın almasından sonra platformda nefret söylemlerinin arttığı yönünde bulgulara rastladığını" açıklamasının ardından mahkemeye gitmişti. Raporların ilki Aralık 2022 tarihinde yayımlanırken, 2023'ün başlarında gelen raporlarda da benzer ithamlar yer alıyordu.

Raporlara göre, Musk yönetimi altında geçen sürede X'te siyahlara ve trans bireylere yönelik hakaretler ciddi şekilde arttı. Ayrıca X'in, paralı abonelik alanlara yaptırım uygulamadığını da ortaya koydu. Bir diğer nokta ise trans topluluklar ile çocuk tacizini birleştiren hakaretlerin varlığını sürdürmesi oldu.

X tarafı ise bu iddiaları yalanyarak mahkemeye başvurdu. CCDH'nin ve destekçilerinin, "yanlış ve hatalı iddialarla reklamverenleri etkilediğini ve platforma yapacakları yatırımları durdurduğunu" savunan X, CCDH'nin raporlarını "korkutma çalışması" olarak nitelendirmişti. X, organizasyonun kamusal diyalogu engellemeye çalıştığını iddia etmişti.

Görünüşe göre X tarafının iddiaları, mahkeme makamlarını ikna etmek için yeterli olmadı. Kararı veren Yargıç Charles Breyer, "Bazen bir davayı neyin başlattığı belirsizdir ve yalnızca şikâyetin satır aralarını okuyarak davacının gerçek amacı tahmin edilmeye çalışılabilir. Diğer zamanlarda, şikâyet tek bir şeyle ilgil olarak o kadar arsızca ve gürültülü şekilde yapılır ki bu amacın yanlış anlaşılması mümkün değildir. Bu dava ikinci durumu temsil etmektedir. Bu dava, savunma makamının konuşmalarından dolayı cezalandırılması içindir." ifadelerini kullanarak X'in davasını düşürdü.