Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sosyal Medya Haberleri ve İçerikleri

X, Aktif Olmayan Kullanıcı Adlarını Satışa Sunuyor (Adınızı Soyadınızı Artık Alabilirsiniz)

Elon Musk, X'te aktif olmayan hesapların kullanıcı adlarının sitede açılacak bir pazar yeri aracılığıyla satışa sunulacağını açıkladı.

X, Aktif Olmayan Kullanıcı Adlarını Satışa Sunuyor (Adınızı Soyadınızı Artık Alabilirsiniz)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X’te yepyeni bir gelir kapısı açıyor. Şirket, aktif olmayan kullanıcı adlarını ücretli olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.

X Handle Marketplace” adlı bu sistem, yalnızca Premium+ ve Premium Business abonelerine açık olacak. Kullanıcı adları “öncelikli” ve “nadir” olmak üzere ikiye ayrılacak. Böylece kullanıcılar, platformda istedikleri kullanıcı adını ücret karşılığında alabilecek.

Bazı kullanıcı adları ücretsizken bazıları milyon dolara kadar çıkacak

X

“Nadir” olarak sınıflandırılan kullanıcı adlarının fiyatının 2.500 dolardan başlayıp yedi haneli rakamlara kadar çıkacağı söyleniyor. Kısa, jenerik veya kültürel olarak önemli adlar bu kategoriye dâhil kullanıcı adları olacak.

Öte yandan, “öncelikli” kullanıcı adları ücretsiz olarak talep edilebiliyor. Uygun bulunan başvurular ise üç gün içinde onaylandıktan sonra doğrudan kullanıcı adınıza yansıyor. Ayrıca satın alınan kullanıcı adları bir kez devredildikten sonra yeniden satılamıyor.

Kısacası zamanında adınız soyadınız ile açılmış bir hesap bugün inaktif durumdaysa o kullanıcı adını belki de hiçbir ücret ödemeden alabileceksiniz. Tek şart Premium+ veya Premium Business abonesi olmak olacak. Ülkemizdeki aylık Premium+ abonelik fiyatının 1.691,97 TL olduğunu hatırlatalım.

Elon Musk, Yapay Zekâ ile Geliştirilen İlk Oyunlarının Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı Elon Musk, Yapay Zekâ ile Geliştirilen İlk Oyunlarının Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı
Elon Musk, 500 Milyar Dolar Servete Ulaşan İlk İnsan Oldu Elon Musk, 500 Milyar Dolar Servete Ulaşan İlk İnsan Oldu
X (Twitter)

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim