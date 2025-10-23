X, Aktif Olmayan Kullanıcı Adlarını Satışa Sunuyor (Adınızı Soyadınızı Artık Alabilirsiniz)

Elon Musk, X'te aktif olmayan hesapların kullanıcı adlarının sitede açılacak bir pazar yeri aracılığıyla satışa sunulacağını açıkladı.

Elon Musk, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X’te yepyeni bir gelir kapısı açıyor. Şirket, aktif olmayan kullanıcı adlarını ücretli olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.

“X Handle Marketplace” adlı bu sistem, yalnızca Premium+ ve Premium Business abonelerine açık olacak. Kullanıcı adları “öncelikli” ve “nadir” olmak üzere ikiye ayrılacak. Böylece kullanıcılar, platformda istedikleri kullanıcı adını ücret karşılığında alabilecek.

Bazı kullanıcı adları ücretsizken bazıları milyon dolara kadar çıkacak

“Nadir” olarak sınıflandırılan kullanıcı adlarının fiyatının 2.500 dolardan başlayıp yedi haneli rakamlara kadar çıkacağı söyleniyor. Kısa, jenerik veya kültürel olarak önemli adlar bu kategoriye dâhil kullanıcı adları olacak.

Öte yandan, “öncelikli” kullanıcı adları ücretsiz olarak talep edilebiliyor. Uygun bulunan başvurular ise üç gün içinde onaylandıktan sonra doğrudan kullanıcı adınıza yansıyor. Ayrıca satın alınan kullanıcı adları bir kez devredildikten sonra yeniden satılamıyor.

Kısacası zamanında adınız soyadınız ile açılmış bir hesap bugün inaktif durumdaysa o kullanıcı adını belki de hiçbir ücret ödemeden alabileceksiniz. Tek şart Premium+ veya Premium Business abonesi olmak olacak. Ülkemizdeki aylık Premium+ abonelik fiyatının 1.691,97 TL olduğunu hatırlatalım.