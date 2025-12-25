GTA 5'e Superman'i Getiren Ücretsiz Mod Yayımlandı (Nasıl İndireceğinizi Anlattık)

Bağımsız bir mod geliştiricisi, GTA 5'e Superman ve hâliyle Henry Cavill'ı getiren bir mod yayımladı. Bu mod, 12 yıllık Los Santos'a yeni bir heyecan katacak gibi görünüyor. Bu ücretsiz modu nasıl indireceğinizi anlattık.

2013 yılında hayatımıza giren ve yenisi çıkmadığı için bir türlü vedalaşamadığımız GTA 5 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bilindik mod yapımcılarından JulioNIB, GTA 5'in çehresini değiştirecek en yeni modunu duyurdu. Ücretsiz olarak erişime açılan mod, Los Santos'u Superman şeklinde keşfetmenizi sağlayacak.

GTA 5 için yayımlanan yeni mod, sadece görsel değişikliklerden ibaret değil. Superman'in sahip olduğu uçmak gibi bazı yetenekler, söz konusu mod ile oyuna entegre edilmiş durumda. Böylelikle hâlâ GTA 5 oynayan oyuncular için oldukça yeni bir deneyim sunulmuş olacak.

Şiddet unsurlarına dikkat!

GTA 5'in Superman moduna ilişkin önemli bir detay var. JulioNIB, bu modda Superman'i biraz şiddet yanlısı olarak tasvir etmiş durumda. Bunun nedeni, yeni modun daha önce yayımlanan "Homelander" modu üzerine inşa edilmiş olması. Hâl böyle olunca oyundaki şiddet unsurlarının arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Modu yüklemeden önce bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.

JulioNIB, mod yüklemeyi bilmeyen ve ne yapacağını tam olarak bilmeyen oyunseverleri unutmadı. GTA 5'in Superman modu için yayımlanan bir videoda modun nasıl yüklenmesi gerektiği tüm detaylarıyla anlatılıyor. Eğer siz de Los Santos'u Superman modunda deneyimlemek isterseniz, aşağıda bulunan videoyu izleyerek ne yapmanız gerektiğini tek tek görebilirsiniz. Modun indirme sayfasına ise buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.