2025, Xbox'ın Konsol Savaşlarını Kaybettiği Yıl Oldu: Peki 2026 ve Sonrası İçin Plan Ne?

Xbox'ın geçmiş yıllarla kıyaslandığında konsol satışı bakımından en kötü yıllarından biri olan 2025'i geride bırakmak üzereyiz. Peki şirketin 2026 yılı için dönüşüm planları neler?

2025 yılı, konsol pazarında güç dengelerinin net biçimde ortaya çıktığı bir yıl oldu. Microsoft’un Xbox markası, hem rakiplerinin hem de sektörün genel gidişatının gerisinde kalarak “konsol savaşlarını” açık ara kaybetti desek yalan olmaz.

Aslında şirket buna doğrudan "savaşı kaybettik" olarak bakmıyor. Xbox bu noktada konsol özelinde yarışmak yerine platform merkeziyetsiz yeni bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Yine de gelin önce şirketin konsol satışlarındaki durumunu sonra da yeni yıldaki stratejisini ele alalım.

2025 konsol satışları

Nintendo Switch 2 : 10,36 milyon adet

: 10,36 milyon adet PlayStation 5 : 9,2 milyon adet

: 9,2 milyon adet Xbox Series X|S: 1,7 milyon adet

Xbox, yalnızca yeni nesil rakiplerinin değil, 2017’de çıkan orijinal Nintendo Switch’in (2025’te 3,4 milyon adet) bile gerisinde kaldı. Kasım ayı özelinde Xbox donanım satışları yıllık bazda %70 düşüş gösterirken, bu oran PS5’te %40’ın üzerinde, Switch serisinde ise %10 civarında gerçekleşti. Microsoft’un oyun gelirleri genel olarak %2 düşerken, Xbox donanım gelirlerindeki düşüş %29 oldu.

Bu tablo işten çıkarmalar, stüdyo kapatmaları, iptal edilen projeler ve art arda gelen fiyat zamlarıyla birleşince, 2025’in Xbox için “kayıp yıl” olarak anılmasına yol açtı.

Microsoft artık konsol yarışı peşinde değil

Daha önce belirttiğimiz gibi tekrar belirtelim, Microsoft cephesinde bu durum bir “yenilgi” değil, daha çok stratejik bir yön değişimi olarak görülüyor. Xbox Gaming CEO’su Phil Spencer’ın da daha önce açıkça söylediği gibi şirketin hedefi Sony ya da Nintendo’yu donanım satışlarında geçmek değil.

Microsoft’un uzun vadeli planı; Xbox’ı bir konsoldan ziyade her yerde bulunan bir oyun ekosistemine dönüştürmek:

Game Pass : 2024 itibarıyla 34 milyon aboneye ulaşan servis, 500’ün üzerinde oyunu kapsıyor ve Xbox stratejisinin merkezinde yer alıyor.

: 2024 itibarıyla 34 milyon aboneye ulaşan servis, 500’ün üzerinde oyunu kapsıyor ve Xbox stratejisinin merkezinde yer alıyor. Cloud Gaming : 30 ülkede aktif, bulut üzerinden oynama süreleri yıllık %45 artmış durumda.

: 30 ülkede aktif, bulut üzerinden oynama süreleri yıllık %45 artmış durumda. Çapraz platform yaklaşımı : Xbox oyunları artık PC, mobil, akıllı TV’ler ve hatta rakip konsollarda yer alıyor. Yeni Halo oyununun PS5’e gelmesi bunun en net örneği.

: Xbox oyunları artık PC, mobil, akıllı TV’ler ve hatta rakip konsollarda yer alıyor. Yeni Halo oyununun PS5’e gelmesi bunun en net örneği. Donanımda dönüşüm: Gelecek Xbox’ın klasik bir konsoldan çok, PC mantığına daha yakın, açık ve esnek bir sistem olması bekleniyor. ASUS iş birliğiyle geliştirilen ROG Ally tabanlı Xbox el cihazları bu vizyonun ilk adımları.

Xbox'ın 2026 ve sonrası planları neler?

Microsoft, büyük satın alımlarla (Bethesda, Activision Blizzard) dev bir oyun kütüphanesi oluşturdu ve artık bu içeriği her platformda kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. Bu nedenle Xbox markasının geleceği, geleneksel anlamda “konsol satmak”tan ziyade abonelik, bulut ve servis tabanlı oyun deneyimi üzerine kuruluyor.

2026 ve sonrasında Xbox’ın tamamen sahneden çekilmesi değil, donanım merkezli bir markadan platformdan bağımsız bir oyun servislerine dönüşmesi söz konusu olacak. Bu dönüşüm başarılı olursa Xbox için bu yıl bir son değil, tam aksine radikal bir yeniden doğuşun başlangıcı olarak da hatırlanabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.