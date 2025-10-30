Tümü Webekno
GTA 6 Ön Siparişi Başlıyor mu? Rockstar Games İnternet Sitesini Güncelledi

Rockstar Games uzun bir aradan sonra sessiz sedasız bir şekilde internet sitesini güncelledi ve iddialara göre bu değişiklik GTA 6'nın yeni fragmanının ve ön sipariş sürecinin habercisi.

GTA 6 Ön Siparişi Başlıyor mu? Rockstar Games İnternet Sitesini Güncelledi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Rockstar Games, GTA 6 çıkışı öncesinde resmî web sitesini sessiz sedasız yeniledi. Eskiden daha sade bir tasarıma sahip olan ana sayfa, artık oyun logolarının döndüğü şık tasarıma sahip. GTA 6 logosunun da merkeze taşındığı bu yeni tasarım, herhangi bir duyuru olmadan yapıldı ve oyuncular bu değişikliğin geçerli bir sebebi olduğunu iddia etmeye başladı.

Rockstar'a yönelik sızıntılarıyla bilinen Tez2, yeni tasarımın sadece görsel bir yenilemeden ibaret olmadığını ve yakında yayımlanacak yeni GTA 6 fragmanının habercisi olduğunu söyledi. Keza Rockstar geçmişte de yeni fragman öncesi birtakım değişiklikler yapıyordu.

Yılbaşına kadar fragman ve ön sipariş gelebilir

GTA 6

Aralık 2023’te yayımlanan ilk fragmandan bu yana yaklaşık iki yıl geçti ve oyun 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncular için bekleyişin son düzlüğü başlarken, yılbaşı döneminde yeni bir fragman ve ön siparişlerin açılması heyecanı yeniden zirveye taşımaya aday.

Bazı kaynaklara göre Sony, GTA 6’nın PS5 ve PS5 Pro tanıtımları için özel pazarlama anlaşmaları yapmış durumda. Bu da olası bir Noel öncesi fragman gösteriminin, hem konsol satışlarını artırmak hem de GTA 6’yı yeniden gündemin zirvesine taşımak için mükemmel bir fırsat olduğunu gösteriyor.

GTA 6'nın Videoları Bile İzlenemeyecek: YouTube'dan Şiddet İçeren Oyun Videolarına Yasak GTA 6'nın Videoları Bile İzlenemeyecek: YouTube'dan Şiddet İçeren Oyun Videolarına Yasak
Bir YouTuber, "GTA 6'da Twerk Tuşu Olacak" Diyerek Google'ı Bile Kandırdı Bir YouTuber, "GTA 6'da Twerk Tuşu Olacak" Diyerek Google'ı Bile Kandırdı

Peki sizce yeni bir fragman yayımlanır ve oyun ön siparişe açılır mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

