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GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

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GTA 6'nın ön sipariş süreci geldi çattı. Biz de oyunu açıklanan fiyattan daha ucuza nasıl alabileceğinizi anlatıyoruz.

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6'nın ön sipariş süreci geçtiğimiz gece yarısı 00.00'da başladı ve nihayet fiyatları öğrendik. Hatta birçoğumuz ön siparişimizi gerçekleştirdik bile ama hâlâ almamış olanlar için mutlaka faydalanması gereken bir kampanya var.

Oyun kodu satışıyla bilinen dijital mağaza Eneba'da, ülkemizde Standart sürümü 3.999 TL, Ultimate sürümü 4.999 TL olarak açıklanan GTA 6 için her bir paketi minimum 500 TL daha ucuza alabileceğiniz bir fırsat var. Henüz oyun kodları dağıtılmadığından, Eneba dijital cüzdan kodu satışıyla GTA 6'yı daha ucuza almanıza olanak tanıyor.

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İçerikten Görseller

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)
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NOT: Bu bir iş birliği içeriği değildir. ENEBA veya ENEBA'daki satıcılarla ilgili yaşayabileceğiniz herhangi bir sorundan Webtekno sorumlu değildir.

GTA 6, 500 TL ucuza nasıl alınır?

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  • Adım #1: Eneba'nın GTA 6 ön sipariş fırsatı sayfasına buradan gidin.
  • Adım #2: Karşınıza birçok "PSN dijital cüzdan kodu" satışı çıkacak. Bunlar arasından alacağınız bakiyenin "Turkey" yazılı olanına tıklayın. (Standart alacaksanız 4.000 TL, Ultimate alacaksanız 5.000 TL'yi seçmelisiniz)
  • Adım #3: Açılan sayfada karşınıza satıcı teklifleri çıkacak. Burada en ucuz satıcı en üstte listelenecektir. Size uygun satıcıyı seçin ve yanındaki "şimdi satın al" butonuna tıklayın.
  • Adım #4: PSN dijital cüzdan kodu artık sepetinizde görünecek. Sepetinizdeyken "İndirim kodunuz var mı?" kısmına "FINALLY" kodunu girin.
  • Adım #5: Bu kod sayesinde sepetinizdeki cüzdan kodunun fiyatı minimum 500 TL daha düşecek.
  • Adım #6: Sepetinizdeyken PSN dijital cüzdan kodunuzun geleceği e-posta adresini girin veya öncesinde Eneba üyeliği oluşturup giriş yapın. Ardından ödemeyi yapın ve alışverişi tamamlayın.
  • Adım #7: PSN dijital cüzdan kodunuz girmiş olduğunuz e-posta adresine veya üyeliğinizin kayıtlı olduğu e-posta adresine gönderilecek. Bu kodu PlayStation Store'da kullanacağız.
  • Adım #8: PlayStation Store'un internet sitesine gidin ve üyeliğinize giriş yapın.
  • Adım #9: Giriş yaptıktan sonra sağ üstten profil resminize tıklayın ve "Kodu Girin" seçeneğine girin.
  • Adım #10: Buraya e-posta adresinize gelen kodu yapıştırarak bakiyenizi PSN hesabına ekleyebilirsiniz. Artık tek yapmanız gereken GTA 6'yı satın almak.

Yalnızca 48 saat süreniz var

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ENEBA'daki "FINALLY" kodunu kapsayan bu kampanya yalnızca 48 saat sürecek.

Yani GTA 6'yı daha uygun fiyattan ön sipariş vermek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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