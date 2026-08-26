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GTA 6’’da Bir Günün Ne Kadar Süreceği ve Gece Gündüz Mekanikleri Ortaya Çıktı! Çok Gerçekçi Bir Deneyim Sunacak

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Sızan videolar, GTA 6'da bir günün gerçek dünyada ne kadar süreceğini gözler önüne serdi.

GTA 6’’da Bir Günün Ne Kadar Süreceği ve Gece Gündüz Mekanikleri Ortaya Çıktı! Çok Gerçekçi Bir Deneyim Sunacak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6, çok büyük sızıntılarla karşı karşıya. Geçen haftadan beri Cyberleek isimli bir kullanıcı tarafından çok sayıda oynanış görüntüsü sızmıştı. Sızıntılar 18 Ağustos’tan beri devam ediyor ve hâlâ geliyordu. Şimdi ise bu videolardan biri oyunun ne kadar etkileyici olacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Sızdırılan son oynanış videolarından birinde GTA 6 dünyasının arkasındaki mekaniğin nasıl işleyeceğine dair bilgiler yer aldı. Videolarda oyunun gece gündüz mekaniklerinin nasıl olacağı detaylıca görüldü.

İçerikten Görseller

GTA 6’’da Bir Günün Ne Kadar Süreceği ve Gece Gündüz Mekanikleri Ortaya Çıktı! Çok Gerçekçi Bir Deneyim Sunacak
gta

Günler 144 dakika sürecek, oyunun dünyası gece ve gündüzden farklı şekillerde etkilenerek değişecek

gta

GTA 6’da gece ve gündüz arasında büyük farklar olacak. Oyundaki zaman akışı hakkında da fikrimiz var. Gerçek dünyadaki 6 saniye, oyun içi 1 dakikaya denk gelecek. Bu durum, Vice City ve çevresinde tam bir günün için geçmesi gerçek hayatta yaklaşık 144 dakika, yani 2 saatten fazla zaman gerekeceğini gösteriyor. Bu yeni zaman ölçeği, GTA 5’e kıyasla oldukça uzun bir süreyi temsil ediyor. Öyle ki o oyunda 48 dakika civarıydı.

GTA 6’da yaşamın gece ve gündüzden farklı şekillerde etkileneceğini de belirtmek gerekiyor. GTA 5’te de benzer bir durum vardı. Örneğin sabah saatlerinde dükkanlar açılıp insanlar işe koyulurken, akşam saatlerinde gece kulüpleri ve barlar hareketleniyor, sokaklardaki yaya sayısı azalıyordu. GTA 6'da gün süresinin bu kadar uzatılması Rockstar'ın açık dünya simülasyonunu çok daha derin bir seviyeye çekmek istediğini ve günün farklı saatlerini dolduracak daha fazla içerik sunacağını gösteriyor. Yani GTA 6’da haritanın gece ve gündüzde GTA 5’ten katbekat daha fazla etkileneceğini, çok daha gerçekçi bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz.

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