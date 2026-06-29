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Oyunseverleri Üzecek Yeni İddia: GTA 6'nın CD'li Versiyonu Hiç Gelmeyecek!

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Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre Rockstar, GTA 6'nın CD'li versiyonunu hiç çıkarmayı düşünmüyor.

Oyunseverleri Üzecek Yeni İddia: GTA 6'nın CD'li Versiyonu Hiç Gelmeyecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Rocsktar’ın uzun yıllardır geliştirdiği tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6, geçtiğimiz hafta resmen ön siparişe açılmıştı. Standart ve Ultimate olarak gelecek oyun, Türkiye’de 3.999 TL ve 4.999 TL’lik fiyatlara sahipti. Oyun hakkında dikkat çeken bir açıklama ise fiziksel versiyında disk olmayacağıydı. Kutudan sadece indirme yapmanızı sağlayan bir kod çıkacağı aktarılmıştı.

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İlk başta gelen iddialarda GTA 6’nın diskli versiyonun oyunla birlikte olmasa da piyasaya sürüldükten birkaç ay sonra geleceği ifade edilmişti. Ancak geçtiğimiz gün ortaya atılan yeni bilgiler, bunun da yanlış olabileceğini gösterdi. Öyle ki GTA 6 için hiç CD olmayabilir.

İçerikten Görseller

Oyunseverleri Üzecek Yeni İddia: GTA 6'nın CD'li Versiyonu Hiç Gelmeyecek!
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GTA 6 için hiç disk planı yok

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Normalde geçen hafta gelen bilgilerde Rockstar’ın oyunun çıkışından 1 ay sonra Aralık 2026’da diskli versiyonu da getireceği öne sürülmüştü. Bu iddianın kaynağı da şirketten gelen bir e-postaya dayandırılıyordu. O e-postada fiziksel sürümü oyuncuların satın alabileceği ifade edilmişti.

Ancak oyuna yakın olduğu bildirilen bir kaynağa dayandırılan The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan yeni bir raporda bunun yanlış yorumlandığı ifade edildi. O kaynağa göre e-postada kodla satılan fiziksel versiyondan bahsediliyor. Kaynak, Rockstar’ın GTA 6’nın diskini çıkarma gibi bir planının hiç olmadığını da sözlerine ekliyor.

Tabii ki bunların hepsi farklı kaynaklardan ortaya atılan iddialar. Holywood Reporter güvenilir bir yer olduğu için sektörün çoğunluğu bu iddianın doğru olabileceğini düşünmeye başladı. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Oyunun CD’siz olma ihtimali, özellikle fiziksel olarak oyunları almayı sevenler için gerçekten üzücü bir haber olabilir. İddianın doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.

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Gta 6

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