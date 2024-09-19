Oyun sektörünün en çok beklenen oyunu GTA 6'nın çıkış tarihine yönelik Take-Two Interactive'den yeni açıklama geldi.

Oyun sektörünün yıllardır bir numarası diyebileceğimiz GTA serisinin yeni oyunu GTA 6, son yılların en çok beklenen oyunu konumunda. Oyuna dair türlü türlü söylentilerden çıkış tarihi tahminlerine kadar, ilk duyuru fragmanının geldiği günden bu yana süren iddialar artık yavaş yavaş Take-Two Interactive tarafından resmileşiyor. Şirket bugün ise GTA 6’nın çıkış tarihinin 2025 yılının sonbahar ayları için planlandığını bir kez daha doğruladı.

Take-Two Interactive, 2024 yılına ait yeni raporunu yayınlayarak, Rockstar Games'e özel bir bölümde bu önemli bilgiyi paylaştı. Raporda, "Rockstar Games, seriye yatırım yapmaya devam ediyor ve GTA 6’yı 2025 takviminin sonbaharında piyasaya sürmeyi planlıyor" ifadeleri kullanıldı. Take-Two ayrıca bu açıklamanın ardından, "İçerik Planlamasında Öne Çıkanlar" bölümünde de aynı tarihi tekrarlayarak bu çıkış tarihini vurgulamış oldu.

GTA 6 planlandığı gibi 2025 sonbaharında gelecek

Daha önce GTA 6'nın 2026'ya erteleneceğine dair birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Özellikle bu yılın Mart ayına kadar uzanan söylentiler, oyunun gelişim sürecinde birtakım problemlerle karşılaşıldığını ve geliştiricilerin planladığı tarihin ertelenebileceğini ima ediyordu ancak Take-Two'nun son açıklamaları, oyunun durumunda bu yılın başlarından bu yana bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Bu da, oyunun planlandığı gibi gelecek yıl piyasaya sürülmesi için çalışmaların sürdüğünü gözler önüne seriyor.

GTA 6'nın ilk fragmanı geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanmış ve izlenme rekorları kırmıştı. Yine de geliştiricilerden o tarihten bu yana oyun hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Elbette bu konu hakkında da söylentiler var. Reddit’te ortaya çıkan yeni iddialara göre oyunun fragmanın yayınlanmasının birinci yıl dönümü yaklaşırken, Rockstar Games'in pazarlama bütçesini artık kullanmaya başlayacağı ve büyük bir pazarlama kampanyası başlatmaya hazırlandığı belirtiliyor. Daha sonrasında ise eğer her şey planlandığı gibi giderse GTA 6 önümüzdeki yıl oyuncularla buluşacak.

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