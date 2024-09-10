Sony, uzun zamandır beklenen PlayStation 5 modelini sonunda tanıttı.

Son dönemde oyun dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olan PlayStation 5 Pro en sonunda tanıtıldı. Kısa bir video ile oyunseverlerin karşısına çıkan konsol, geliştirilmiş performansı ve dikkat çekici fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplarken konsolun çıkış tarihi de belli oldu.

İşte PlayStation 5 Pro'nun özellikleri:

İşlemci x86-64-AMD Ryzen Zen4 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı 3.85GHz Grafik İşlemci 2,18 GHz 60 CU, AMD Radeon RDNA 3 mimarisi Bellek 16Gbps GDDR6 Bellek bant genişliği 576Gbps Teraflop 33,5 Bellek 13,7GB

PlayStation 5 Pro, öncelikle çözünürlük anlamında çok büyük fark yaratacak ve 8K çözünürlük desteği sunacak. Böylece oyunlarda daha net ve daha ayrıntılı grafikler görmek mümkün olacak. Üstelik bu modelde görsel kalitesini başka bir seviyeye taşıyacak olan ışın izleme teknolojisi de bulunacak.

Cihazın işlemcisi AMD Ryzen Zen 4 olarak seçilirken ona RDNA 3 GPU eşlik edecek. Performansı çok daha yüksek olan bu çip ile birlikte oyunlarda daha akıcı bir performansa kavuşacağız. Ayrıca yeni konsol 120 FPS desteğiyle gelecek. Böylece daha hızlı ve dinamik bir oyun deneyimine kavuşacağız. PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi ise daha yüksek çözünürlüklü ve net görüntüler sunacak.

PS5 Pro çıkış tarihi ve fiyatı:

PS5 Pro ayrıca 1TB SSD depolama alanına sahip olacak ki bu depolama alanını genişletmek de mümkün. Elbette Sony, bu performansı desteklemek adına tasarımda yaptığı değişikliklerle daha iyi soğutma, daha sessiz bir çalışma deneyimi getirecek.

PS5 Pro'nun fiyatı Avrupa için 799 euro, ABD için 799 dolar olarak açıklandı. PS5 Pro 7 Kasım'da satışta olacak. 7 Kasım'daki döviz kurunu tahmin etmek kolay olmasa da, günümüzdeki kurdan yola çıkarsak, cihazın 50 bin TL bandında bir fiyatı olması şaşırtmayabilir. Yine de beklenen fiyatın 40 bin TL'nin biraz altında olduğunu söyleyelim.