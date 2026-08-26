GTA 6'da Olmasını Beklediğimiz Her Şey: En Gelişmiş Harita, Sürüş Mekanikleri, NPC'ler...

Çıkışına aylar kalan GTA 6 için yeni sızıntı görüntüler ortaya çıktı. Oyunun birçok noktasında dikkat çeken gelişmeler, eski bir geliştirme sürümüne ait olduğunu düşündürse de nasıl görüneceğine dair sinyaller veriyor olabilir.

Rockstar Games, 27 Ağustos'ta oyuna dair yeni bir "Extended Look" yayınlamaya hazırlanırken internette CYBERLEEK adlı bir kullanıcının paylaştığı görüntüler ortalığı karıştırdı.

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Kullanıcının oyuna dair sızıntı görseller paylaştığı tespit edildi. Henüz gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmese de görüntülerde devasa Leonida haritasından oynanış mekaniklerine kadar birçok ayrıntı bulunuyor. Peki bu sızıntılara göre oyunda hangi özellikler değişmiş görünüyor?

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Görüntülerin GTA 6'ya ait olduğu net değil.

CYBERLEEK adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bu görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda kesin bir doğrulama henüz yok. Ancak Take-Two Interactive'in, paylaşılan bazı videolar için DMCA kapsamında kaldırma taleplerinde bulunması, görüntülerin gerçek olabileceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Yine de görüntülerin eski bir GTA 6 geliştirme sürünümünden olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Rockstar'ın geçen bu sürede oyunda bazı özellikleri değiştirmiş olması da muhtemel.

Gelelim sızdırılan özelliklere: Şimdiye kadarki en geniş harita sunulabilir.

Sızıntı görüntülerinde ilk dikkat çeken şey, GTA 6'nın Leonida haritası Vice Dale County, Mariana County, Kelly County, Leonard County ve Lummox County olmak üzere beş farklı bölgeye ayrılıyor.

Haritaya bakınca Vice City'nin yanı sıra bataklıklar, dağlık alanlar, küçük adalar ve farklı doğal ortamlar da görüyoruz. Jason'ın uçakla Vice City üzerinde uçtuğu görüntüler ise haritanın ne kadar büyük olduğuna dair ilk sinyalleri veriyor.

Yeni bir onur ve dayanıklılık sistemi

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Oyunda Red Dead Redemption 2'yi hatırlatan bir onur ve dayanıklılık sistemi bulabiliriz. Sızdırılan görüntülerin birinde ekranın sağ altında emoji benzeri bir simge bulunuyor. Jason'ın bir sivile saldırmasının ve polis tarafından fark edilmesinin ardından bu simgenin de değiştiği görülüyor. Polise saldırmasının ardından benzer simgenin yanında da eksi işareti beliriyor.

Bu durum, gerçek bir onur sistemi mi değil mi henüz bilemiyoruz. Ancak eğer tahminler doğruysa, GTA 6'da oyuncunun yaptığı bazı şeyler, karakterin durumunu etkileyebilecek.

Stamina sistemi

Sızdırılan görüntülerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise stamina, yani dayanıklılık sistemi. Jason, bir karaktere defalarca vurduktan sonra ekranın üst kısmında bir dayanıklılık çubuğu beliriyor.

Vuruşlara devam ettikçe çubuk azalıyor. Bu da oyunda artık bir dayanıklılık sınırı olabileceğini düşündürüyor.

Aranma sistemi

Meşhur yıldızlı aranma sistemi de sızıntılarda farklı görünen detaylardan biri. Görüntülerde altı yıldızlı aranma seviyesinin geri dönebileceği iddiası yer alıyor. Bunun yanında aranma seviyesinin altında kıyafet, yüz ve araçla ilişkilendirilebilecek üç farklı simge mevcut.

Tahminlere göre bu simgeler polisin oyuncuyu hangi özelliklerden tanıdığı ile ilgili. Bu yüzden polisten kaçmak, GTA 5'te olduğundan daha karmaşık olabilir.

Yükleme ve depolama

Loadout ve Storage seçenekleri, oyunun envanter sisteminde önemli bir değişiklik yapılabileceğini düşündürüyor. Jason'ın aracının arkasında bu iki seçeneğin görünmesi, silah ve ekipmanların araçta saklanabileceği ve farklı durumlar için farklı ekipman setleri hazırlanabileceği ihtimalini doğuruyor.

Bir başka görüntüde ise karakterin üzerinde sınırlı sayıda silah bulunduğu görülüyor. Bu sistem, gerçekten yeni çıkacak GTA 6'da varsa artık oyuncular, her silahı yanında taşıyamayabilir.

NPC etkileşimleri

NPC sistemine bakıldığında ise Red Dead Redemption 2'den bazı özellikler alınmış gibi görünüyor. Görüntülerin birinde Jason, karşısındaki karakterle etkileşime girerken "Bombayı Etkisiz Hale Getir" ve "Uyar" gibi seçenekler ekranda belirmiş görünüyor.

Bu özelliğe bakıldığında ise artık oyuncular, her NPC karakterine direkt saldırmak yerine duruma göre farklı tepkiler geliştirebilecekler.

Araç sağlığı ve yakıt sistemi

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise oyunculara yakıt ve aracın hasar durumunun gösterilmesi. Ayrıca görüntülere bakıldığında haritada işaretlenen benzin istasyonlarından birinde Jason, yakıt doldurma veya tamir etme seçenekleriyle karşılaşıyor.

Daha küçük detaylar

Yukarıda bahsettiğimiz büyük detayların yanında bir de küçük ayrıntılar var. Bunlar:

Karakter özellikleri

Oynanabiilir basketbol

Su ve nesne fiziği

Geliştirilmiş NPC tepkileri

Araç etkileşimleri

Yeni dövüş animasyonları

Araç çalarken “Clone Key” veya “Camı Kır” seçenekleri

Ayrıca karakterlerin yüzebildiği, su altında dalabildiği, kıyafet ve şapka gibi eşyaların alınabildiği, cesetlerden eşya toplanabildiği ve bazı bölgelerde izinsiz giriş yapıldığında güvenliğin müdahale ettiği de küçük detaylar arasında.

Ancak tekrar yinelemek gerekir ki GTA 6 sızıntı görüntülerindeki her şey oyunda olmayabilir. Bunlar, kesinleşmiş özellikleri yansıtmıyor. Bu sızıntıların en az bir yıl, hatta daha eski bir geliştirme sürümünden gelmiş olabileceğini de düşünürsek Rockstar'ın bu süreçte bazı sistemleri değiştirmiş veya tamamen kaldırmış olması yüksek bir ihtimali.

19 Kasım 2026 tarihinde resmi çıkış yapacak olan oyun için Rockstar'ın 27 Ağustos'ta yeni bir Extended Look yayınlaması ile bu görüntülerin ne kadar gerçeği yansıttığını görebileceğiz.