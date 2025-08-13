Take-Two Patronundan GTA 6 Açıklaması: Yine Ertelenecek mi?

Take-Two Interactive CEO'su, büyük bir heyecanla beklenen GTA 6'nın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklama, milyonlarca oyunseverin içini rahatlatacak türden.

Milyonlarca oyunseverin yıllardır beklediği oyunların başında gelen GTA 6, yapılan son resmî açıklamaya göre Mayıs 2026'da piyasaya sürülecek. Oyunu bekleyenlerin tek endişesi ise GTA 6'nın ertelenme ihtimali. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick tarafından yapılan açıklama, bu endişenin yersiz olduğunu düşündürüyor.

CNBC'ye konuşan Strauss Zelnick, Rockstar Games ekibine çok güvendiğini ifade etti. Ekibin çok fazla işi olduğunu belirten Take-Two CEO'su, asıl odak noktasının GTA 6 olduğunu ve bir ertelemenin söz konusu olmayacağına gerçekten inandığını söylüyor.

Beklentiyi yükseltmek istemiyorlar ama...

Strauss Zelnick'e göre Take-Two Interactive, GTA 6'ya yönelik beklentileri yükseltmek istemiyor. Ancak bunun beyhude bir çaba olduğunu kendisi de biliyor. Zira GTA 6'nın ikinci fragmanı, yayımlandıktan 24 saat içinde 475 milyondan fazla görüntüleme almıştı. Bu istatistiğe değinen Take-Two CEO'su, Rockstar'ın amacının bu beklentiyi karşılamak olduğunu ifade ediyor.

GTA 6 için artık son düzlükteyiz diyebiliriz. Takvimler 26 Mayıs 2026'yı gösterdiğinde milyonlarca kişinin beklediği oyun, PlayStation ile Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Beklentileri karşılayacağını düşündüğümüz oyunun neler sunacağını ise lansmana daha yakın bir tarihte yapılacak yeni açıklamalarla daha iyi anlama imkânı yakalayacağız.