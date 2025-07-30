Yıllardır beklediğimiz GTA 6'nın fiyatı ve paketleri ortaya çıktı. Güvenilir bir sızıntı kaynağı, oyunun Birleşik Krallık fiyatlarını sızdırdı. Peki buna göre GTA 6, Türkiye'de kaç paraya satılacak?

Milyonlarca oyunseverin büyük bir heyecanla bekledikleri GTA 6, birkaç ay önce gerçekleştirilen duyuruların ardından yeniden sessizliğe gömüldü. Hatta daha dün ortaya atılan bir iddiaya göre GTA 6'nın bir kez daha ertelenmesi gündemde.

Daha önce yaptığı açıklamalarla video oyun dünyasındaki bilindik sızıntı kaynaklarından biri hâline gelen Millie A, GTA 6 ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Millie A tarafından yapılan açıklama, GTA 6'nın fiyatını ortaya koyuyor. Ayrıca oyunun hangi paketlerle satılacağı da gün yüzüne çıkmış durumda.

İşte GTA 6'nın fiyatı ve paketleri:

Versiyon Fiyatı GTA 6 Standart Sürüm 69,99 sterlin GTA 6 Deluxe Sürüm 89,99 sterlin GTA 6 Premium Sürüm 109,99 sterlin

Millie A tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6'nın Birleşik Krallık'taki fiyatları böyle olacak. Peki bu duruma göre GTA 6'nın Türkiye fiyatı nasıl olur? Bu sorunun cevabını vermek için PlayStation Store'un Birleşik Krallık sayfasında aynı fiyata satılan oyunların Türkiye fiyatlarını göstererek verebiliriz.

GTA 6 Türkiye fiyatları şöyle olabilir:

Versiyon Birleşik Krallık Fiyatı Türkiye Fiyatı Death Stranding 2: On the Beach (GTA 6 Standart Sürüm) 69,99 sterlin 3.449,00 TL NBA 2K26 Superstar Edition (GTA 6 Deluxe Sürüm) 89,99 sterlin 3.600,00 TL FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack (GTA 6 Premium Sürüm) 109,99 sterlin 4.599,00 TL

GTA 6 Türkiye fiyatları gerçekten böyle olursa oyunu satın alır mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.