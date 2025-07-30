Milyonlarca oyunseverin büyük bir heyecanla bekledikleri GTA 6, birkaç ay önce gerçekleştirilen duyuruların ardından yeniden sessizliğe gömüldü. Hatta daha dün ortaya atılan bir iddiaya göre GTA 6'nın bir kez daha ertelenmesi gündemde.
Daha önce yaptığı açıklamalarla video oyun dünyasındaki bilindik sızıntı kaynaklarından biri hâline gelen Millie A, GTA 6 ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Millie A tarafından yapılan açıklama, GTA 6'nın fiyatını ortaya koyuyor. Ayrıca oyunun hangi paketlerle satılacağı da gün yüzüne çıkmış durumda.
İşte GTA 6'nın fiyatı ve paketleri:
|Versiyon
|Fiyatı
|GTA 6 Standart Sürüm
|69,99 sterlin
|GTA 6 Deluxe Sürüm
|89,99 sterlin
|GTA 6 Premium Sürüm
|109,99 sterlin
Millie A tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6'nın Birleşik Krallık'taki fiyatları böyle olacak. Peki bu duruma göre GTA 6'nın Türkiye fiyatı nasıl olur? Bu sorunun cevabını vermek için PlayStation Store'un Birleşik Krallık sayfasında aynı fiyata satılan oyunların Türkiye fiyatlarını göstererek verebiliriz.
GTA 6 Türkiye fiyatları şöyle olabilir:
|Versiyon
|Birleşik Krallık Fiyatı
|Türkiye Fiyatı
|Death Stranding 2: On the Beach (GTA 6 Standart Sürüm)
|69,99 sterlin
|3.449,00 TL
|NBA 2K26 Superstar Edition (GTA 6 Deluxe Sürüm)
|89,99 sterlin
|3.600,00 TL
|FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack (GTA 6 Premium Sürüm)
|109,99 sterlin
|4.599,00 TL
GTA 6 Türkiye fiyatları gerçekten böyle olursa oyunu satın alır mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.