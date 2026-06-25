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GTA 6 Hangi Ülkelerde Yasaklandı? İşte İşin Aslı

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GTA 6 ön siparişe çıktığından beri bazı ülkelerde yasaklandığı iddia ediliyor. Gelin bu işin aslına bakalım.

GTA 6 Hangi Ülkelerde Yasaklandı? İşte İşin Aslı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın ön siparişleri bugün itibarıyla resmen başladı. Standart ve Ultimate versiyonları gelecek oyun, Türkiye’de sırasıyla 3.999 TL ve 4.999 TL’ye satın alınabiliyor. Ön siparişin başlamasıyla oyunun erişilebilir olabileceği ülkeler hakkında da bazı bilgiler gelmişti.

Rockstar’ın oyunun PlayStation sayfası üzerinden yaptığı bir açıklamanın ardından birçok kişi GTA 6’nın 8 ülkede yasak olduğu haberlerini girmeye başladı. Ancak işin aslı bu değil. Evet, bazı ülkelerde erişim yok ancak hepsinde yasak demek doğru bir çıkarım olmayacak.

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GTA 6 Hangi Ülkelerde Yasaklandı? İşte İşin Aslı
gat
Ekran Resmi 2026-06-25 08.19.58

GTA 6’nın yasaklandığı iddia edilen ülkeler

gat

  • Çin
  • Kuveyt
  • Bahreyn
  • Rusya
  • Tayvan
  • Lübnan
  • Katar
  • Oman

Yukarıda gördüğünüz liste, dün geceden beri ortalıkta “GTA 6 tamamen yasaklandı” haberleriyle dolaşan ülkeleri içeriyor. Ancak bu doğru değil. Öyle ki BAE, Rusya, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin PlayStation mağazasını ziyaret ettiğimizde oyunun ön siparişle alınabildiğini ve erişilebilir olduğunu görüyoruz. Peki bu liste neyi kapsıyor?

PlayStation'da paylaşılan liste aslında GTA+’ı yasağını içeriyor

Detaylarına inecek olursak Rockstar’ın paylaştığı liste, aslında GTA 6’yı değil, GTA 6 ön siparişiyle gelen GTA+ aboneliği için yapılmış. Yani GTA+ abonelik kampanyası listedeki ülkelerin hiçbirinde sunulmayacak. Ancak GTA 6 oyununa bu ülkelerin bazıları erişebilecek. Zaten bahsettiğimiz Rusya, BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelerde oyun alınabiliyor, GTA+ alınamıyor.

Tabii ki listedekilerin bazılarının ülkelerdeki yönetimlerin yaklaşımına bağlı olarak oyuna erişimi gerçekten de yok. Ancak bu paylaşılan listeyle alakalı değil çünkü listede olmayıp erişim sağlayamayan ülkeler de var.

Peki GTA 6’ya şu anda hangi ülkelerde erişlemiyor?

Ekran Resmi 2026-06-25 08.19.58

  • Lübnan
  • Kuveyt
  • Tayvan
  • Oman
  • Bahreyn
  • Tacikistan
  • Çin

Yukarıda gördüğünüz ülkeler bizim kontrol edip doğrulayabildiğimiz ülkeler. Bu ülkelerde oyuna, içerdiği şiddet gibi uygunsuz içeriklerden dolayı muhtemelen GTA 6 şimdilik erişilemiyor. Daha fazla bilgi geldiğinde sizlere aktaracağız.

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