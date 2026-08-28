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GTA 6 Haritasının "Yuh!" Dedirten Büyüklüğü Açıklandı: Red Dead Redemption 2'den 3 Kat Daha Büyük!

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Rockstar, GTA 6'nın haritasının ne kadar büyük olacağını açıkladı. Red Dead Redemption 2'ninkinden 3 kat daha büyük bir haritaya sahip olacak.

GTA 6 Haritasının "Yuh!" Dedirten Büyüklüğü Açıklandı: Red Dead Redemption 2'den 3 Kat Daha Büyük!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kasım ayında piyasaya sürülecek GTA 6’nın resmî oynanış fragmanı resmen bizlerle buluştu. İlk olarak Netflix’te, daha sonra YouTube’da yayımlanan 26 dakikalık görüntüler, tarihin en büyük oyununa detaylı bir bakış atmamızı sağladı.

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GTA 6 ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de haritanın ne kadar büyük olacağıydı. Görüntülerden büyüklüğüne dair az da olsa bir fikir edinebildik ve gerçekten devasa bir dünyanın bizi beklediğini gördük. Sonrasında ise direkt olarak Rockstar’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

GTA 6 haritası, Red Dead Redemption 2’nin haritasından 3 kat daha büyük olacak

Rockstar North’ta gerçekleştirilen yakın tarihli bir oyun ön izlemesi sırasında geliştirme ekibinin başındaki Rob Nelson, harita boyutlarına dair ilk somut rakamları paylaştı. Yayıncı YouTuber TGG’ye aktarılan bilgilere göre, oyunun toplam harita alanı Rockstar'ın bir diğer açık dünya dev serisi olan Red Dead Redemption 2'nin harita boyutunun tam üç katı büyüklüğünde tasarlandı. Rockstar’ın şimdiye kadarki en büyük haritası olacağını da gösteriyor.

Açıklanan veriler sadece Red Dead Redemption 2 ile sınırlı kalmıyor; doğrudan GTA 5 kıyaslamalarını da kapsıyor. Buna göre haritanın merkezinde yer alan Vice City şehrinin kendisi tek başına GTA 5'teki Los Santos şehrinin iki katı büyüklükte kurgulanmış. City ve etrafındaki banliyöler ile çevre alanlar bir bütün olarak ele alındığında ise Los Santos ve çevresinden 11 kat daha geniş bir alanı kaplıyor.

Oynanış görüntüleri de haritanın devasa ölçeğini gözler önüne serdi. Örneğin Lucia'nın güneşli bir günde gökdelenden paraşütle atlamadan önce devasa metropole baktığı sahneler harita derinliğini bizlere gösterdi. Oyuncular bu devasa harita içerisinde hareket edebilmek için çok çeşitli ulaşım araçlarını kullanabilecekler.

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Gta 6

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