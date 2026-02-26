Tümü Webekno
GTA 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Yeni Sızıntı: 19 Kasım'da Gerçekten Çıkacak mı?

GTA 6'nın çıkış tarihine yönelik birbirinden farklı iddiaların konuşulduğu bugünlerde doğrudan Take-Two Interactive cephesinden yeni bir gelişme yaşandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6 için tüm oyun sektörü gibi bizler de amansız bir bekleyişteyiz. Oyunun 19 Kasım’daki çıkış tarihi resmî olarak açıklanmış olsa da yeni bir ertelemeye yönelik iddialar da yok değil.

Hâl böyle olunca yeni bir erteleme ihtimali oyuncuları tedirgin ediyordu ancak ortaya çıkan son detaylar, bizleri sevindirecek türden.

Sony ve Microsoft'a resmî bildirimde bulunuldu

2

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen isim Millie A’ya göre oyunun yayıncısı Take-Two Interactive, hem Sony hem de Microsoft tarafına resmî bildirimde bulundu. Bildirime göre GTA 6, mevcut mali yıl içinde ve planlanan takvim doğrultusunda çıkacak.

Şu an için herhangi bir erteleme planı bulunmuyor ve çıkış “penceresinin” net olduğu belirtiliyor. Özellikle iki büyük konsol üreticisinin bilgilendirilmiş olması, yeni bir erteleme ihtimalini ortadan kaldırıyor diyebiliriz.

"Çıkış penceresi" detayı kafaları karıştırdı

Her ne kadar 19 Kasım tarihine yönelik resmî bildirimlerin yapıldığı söylense de Millie A'nın belirttiği açıklamada geçen “çıkış penceresi” ifadesi bazı soru işaretlerine neden oldu.

Bu kelime seçimi küçük de olsa bir erteleme daha olup olmayacağı iddialarını gün yüzüne çıkardı ama şu anki bilgiler, şirket içi bir terminoloji olabileceği ve tarih değişikliği anlamına gelmeyebileceği yönünde.

Bir Dijital Oyun Mağazasında GTA 6'nın Fiyatı Listelendi: Peki Ne Kadar Doğru?
GTA 6 Ertelenmeyecek: Yeri Göğü GTA 6 Reklamı Yapacak Pazarlama Süreci Bu Yaz Başlıyor!

Peki sizce GTA 6, 19 Kasım'da çıkacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

