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GTA 6'nın Devasa İnteraktif Haritası Oluşturuldu! Gerçek Harita Böyle Olabilir mi?

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GTA 6'yı bekleyenler, oyundan gelen tüm bilgileri toplayarak sürekli güncellenen interaktif bir harita oluşturdu.

GTA 6'nın Devasa İnteraktif Haritası Oluşturuldu! Gerçek Harita Böyle Olabilir mi?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın ön siparişleri geçtiğimiz hafta resmen başlamıştı. Standart ve Ultimate sürüm olarak gelecek oyunun Türkiye fiyatları 3.999 TL ve 4.999 TL olarak açıklanırken oyunseverler nasıl bir yapımın bizleri beklediğini iyice merak etmeye başlamıştı. Haritası da en merak edilen kısımlardan biriydi.

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İşte sabırsız hayranlar, bir araya gelerek GTA 6’nın interaktif bir haritasını oluşturdu. “map.stateofleonida.net” sitesi üzerinden ulaşılabilen bu inanılmaz ayrıntılı devasa harita, resmî olmasa oyunun haritası hakkında önden bir fikir edinmenize yardımcı oluyor.

İçerikten Görseller

GTA 6'nın Devasa İnteraktif Haritası Oluşturuldu! Gerçek Harita Böyle Olabilir mi?
Ekran Resmi 2026-06-30 11.56.26

Mart 2025’ten beri güncelleniyor

Ekran Resmi 2026-06-30 11.56.26

GTA 6 bekleyenler tarafından ortaya çıkarılan bu proje, şimdiye kadar çıkan sızıntılar, ön siparişle gelen onlarca ekran görüntüsü, yayınlanan fragmanları kullanarak oluşturulmuş. Yani aslında eldeki tüm bilgileri toplayarak bir harita ortaya çıkarılmış diyebiliriz.

Sürekli güncellendiğini ve yeniliklerin eklendiğini belirtelim. Mart 2025’ten beri güncelleniyor. Vice City, oyundaki Leonida eyaleti, parklar, yollar, plajlar ve çok daha fazlasına ulaşmanız mümkün. Toplamda 1600 civarında etkileşimli bölge var. Bu işaretlere bastığınızda o bölgelerden varsa görüntüleri, yoksa da bilgileri görebiliyorsunuz.

Tabii ki bu harita resmî değil. O yüzden GTA 6’nın haritasının doğru bir yansıması dememiz doğru olmaz. Hata payı oldukça fazla. Yine de oyunu beklerken GTA 6 topluluğundan güzel bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.

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Gta 6

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