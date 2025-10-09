GTA 6'nın Ne Zaman Ön Siparişe Açılacağı Orta Çıkmış Olabilir: İşte O Tarih

Milyonlarca oyunseverin büyük bir heyecanla beklediği GTA 6 ne zaman ön siparişe açılacak? Firmanın geçmişte yaptıkları ve PlayStation Store sayfasındaki ufak bir güncelleme, çok yakında GTA 6 ile ilgili yepyeni gelişmeler yaşanabileceğini düşündürüyor! İşte detaylar...

Rockstar Games'in yıllardır üzerinde çalıştığı GTA 6 için geri sayım sürüyor. Eğer şirketten aksi bir açıklama gelmez ise milyonlarca oyunseverin beklediği oyun, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayımlanacak. Peki GTA 6, ne zaman ön siparişe açılacak? Oyuncular, GTA 6'yı ne zaman kütüphanelerine ekleyecekler?

Rockstar Games, şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin geçmişte yaptığı çalışmalar, bizler için referans olabilir. Aslına bakacak olursak yaşanan yeni bir gelişme de Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili bir dizi çalışma yaptığını gözler önüne seriyor. Gelin detaylara bakalım.

GTA 6, 3 Kasım 2025 tarihinde ön siparişe açılabilir!

Rockstar Games, GTA 5'in lansman döneminde kasım ayını oldukça hareketli geçirmişti. Şirket, oyunun resmî çıkış tarihini ve ikinci fragmanını 5 Kasım 2012 tarihinde yayımlamıştı. Oyun, bunlara paralel olarak da ön siparişe açılmıştı. Benzer bir durum, pek çok kişiye göre GTA 6'da da yaşanacak.

Ancak bu kez 5 Kasım 2025 tarihi değil, 3 Kasım 2025 tarihi biraz daha öne çıkıyor. Çünkü 5 Kasım 2012 tarihi pazartesi gününe, yani piyasaların açıldığına güne denk gelmişti. Şirket, bundan kaynaklı olarak 3 Kasım 2025 tarihinde oyunu ön siparişe açabilir, hatta yeni bir fragman yayımlayabilir.

Oyunun PlayStation Store sayfasında ufak bir güncelleme yapıldı!

Rockstar Games, GTA 6'nın PlayStation Store sayfasında ufak bir güncelleme yaptı. Sayfaya ulaşıp alt kısma indiğimizde artık "Puanlamalar ve Değerlendirmeler" bölümünün aktif olduğunu görüyoruz. Bu küçük değişiklik, şirketin bir şeylere hazırlık yaptığının habercisi olarak yorumlanıyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu konuyla ilgili kesin bir durum söz konusu değil.