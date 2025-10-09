Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6'nın Ne Zaman Ön Siparişe Açılacağı Orta Çıkmış Olabilir: İşte O Tarih

Milyonlarca oyunseverin büyük bir heyecanla beklediği GTA 6 ne zaman ön siparişe açılacak? Firmanın geçmişte yaptıkları ve PlayStation Store sayfasındaki ufak bir güncelleme, çok yakında GTA 6 ile ilgili yepyeni gelişmeler yaşanabileceğini düşündürüyor! İşte detaylar...

GTA 6'nın Ne Zaman Ön Siparişe Açılacağı Orta Çıkmış Olabilir: İşte O Tarih
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Rockstar Games'in yıllardır üzerinde çalıştığı GTA 6 için geri sayım sürüyor. Eğer şirketten aksi bir açıklama gelmez ise milyonlarca oyunseverin beklediği oyun, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayımlanacak. Peki GTA 6, ne zaman ön siparişe açılacak? Oyuncular, GTA 6'yı ne zaman kütüphanelerine ekleyecekler?

Rockstar Games, şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin geçmişte yaptığı çalışmalar, bizler için referans olabilir. Aslına bakacak olursak yaşanan yeni bir gelişme de Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili bir dizi çalışma yaptığını gözler önüne seriyor. Gelin detaylara bakalım.

GTA 6, 3 Kasım 2025 tarihinde ön siparişe açılabilir!

Başlıksız-1

Rockstar Games, GTA 5'in lansman döneminde kasım ayını oldukça hareketli geçirmişti. Şirket, oyunun resmî çıkış tarihini ve ikinci fragmanını 5 Kasım 2012 tarihinde yayımlamıştı. Oyun, bunlara paralel olarak da ön siparişe açılmıştı. Benzer bir durum, pek çok kişiye göre GTA 6'da da yaşanacak.

Ancak bu kez 5 Kasım 2025 tarihi değil, 3 Kasım 2025 tarihi biraz daha öne çıkıyor. Çünkü 5 Kasım 2012 tarihi pazartesi gününe, yani piyasaların açıldığına güne denk gelmişti. Şirket, bundan kaynaklı olarak 3 Kasım 2025 tarihinde oyunu ön siparişe açabilir, hatta yeni bir fragman yayımlayabilir.

Oyunun PlayStation Store sayfasında ufak bir güncelleme yapıldı!

Başlıksız-1

Rockstar Games, GTA 6'nın PlayStation Store sayfasında ufak bir güncelleme yaptı. Sayfaya ulaşıp alt kısma indiğimizde artık "Puanlamalar ve Değerlendirmeler" bölümünün aktif olduğunu görüyoruz. Bu küçük değişiklik, şirketin bir şeylere hazırlık yaptığının habercisi olarak yorumlanıyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu konuyla ilgili kesin bir durum söz konusu değil.

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü
Gta 6

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim