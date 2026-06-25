GTA 6'nın En Ucuz ve En Pahalı Olduğu Ülkeler (Yarı Yarıya Fiyat Farkı Var!)

GTA 6'nın tüm dünyada satışa sunmasıyla en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler belli oldu. Standard Edition için hazırladığımız tablo, oyunun bazı ülkelerde çok daha uygun fiyata satıldığını, bazı pazarlarda ise fiyatın ciddi şekilde yükseldiğini gösteriyor.

GTA 6 henüz çıkmadan oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Bu kez gündemde fragman, harita ya da karakterler değil; oyunun farklı ülkelerdeki fiyatları var. Ortaya çıkan tablo, aynı sürümün her ülkede aynı seviyede fiyatlandırılmadığını açıkça ortaya koyuyor.

PS Store fiyatlarına bakıldığında, Standard Edition için ülkeler arasında ciddi bir makas olduğu görülüyor. Bazı pazarlarda oyun 60 dolar seviyesine yakınken, bazı ülkelerde 100 doların üzerine çıkıyor. Bu da GTA 6’nın bölgesel fiyatlandırmasının oyuncular arasında tartışılmasına neden oldu.

Oyunun fiyatı ülkeden ülkeye büyük oranda değişiyor

Paylaşılan verilere göre GTA 6 Standard Edition, PlayStation Store’da ülkelere göre farklı yerel fiyatlarla listeleniyor. Bu fiyatlar dolara çevrildiğinde ise aradaki fark çok daha net görülüyor.

Fiyat listesine göre GTA 6 Standard Edition’ın en ucuz olduğu ülke Güney Kore oldu. Oyunun burada 89.800 won, yani 58,07 dolar karşılığıyla listelendiği görülüyor. En pahalı ülke ise 319 şekel, yani 106,88 dolarlık karşılığıyla İsrail olarak öne çıkıyor.

GTA 6'nın en pahalı olduğu ülkeler

Sıra Ülke Yerel PS Store fiyatı Dolar karşılığı 1 İsrail ILS 319.00 $106.88 2 Macaristan 31.990 Ft $101.85 3 İsviçre CHF 79.90 $98.31 4 Norveç kr 949.00 $96.46 5 Çekya 2.009,00 Kč $93.98 6 Polonya 349,00 zł $92.30 7 Birleşik Krallık £69.99 $92.11 8 İsveç 899.00 kr $91.97 9 Danimarka 599,00 kr $90.87 10 Fransa €79.99 $90.71

GTA 6'nın en ucuz olduğu ülkeler

Sıra Ülke Yerel PS Store fiyatı Dolar karşılığı 1 Güney Kore ₩89.800 $58.07 2 Japonya ¥9.800 $60.61 3 Hindistan Rs 5,999 $63.36 4 Endonezya Rp 1,190,000 $66.20 5 Hong Kong HK$568.00 $72.45 6 Kanada C$109.99 $77.28 7 Yeni Zelanda NZ$139.95 $78.97 8 ABD $79.99 $79.99 9 Meksika US$79.99 $79.99 10 Arjantin US$79.99 $79.99

Aradaki fiyat farkı neden bu kadar büyüyor?

Listenin en dikkat çekici tarafı, en ucuz ve en pahalı ülke arasındaki farkın 48,81 dolara ulaşması. Başka bir deyişle İsrail’deki fiyat, Güney Kore’deki fiyattan yaklaşık yüzde 84 daha yüksek görünüyor. Bu fark, oyuncuların bölgesel fiyatlandırma politikasını yeniden tartışmasına yol açtı.

Oyun fiyatları belirlenirken yalnızca doğrudan kur çevirisi yapılmıyor. Yerel vergiler, mağaza politikaları, bölgesel gelir seviyesi, para birimi dalgalanmaları ve şirketlerin pazar stratejileri de fiyatlara etki edebiliyor. Bu nedenle aynı oyun, farklı ülkelerde oldukça farklı etiketlerle karşımıza çıkabiliyor.