GTA 6'nın Ertelenmesi Polonya Mecliste Tartışıldı: "İnsanlar Sokağa Çıkmazsa Ne Olacağını Bilmiyorum" [Video]

GTA 6'nın geçtiğimiz günlerde ertelenmesi sonrası Polonya meclisinde bir milletvekili konuyu gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde yeni erteleme haberiyle oyun dünyasını sarsan GTA 6, başta planlanana göre 26 Mayıs 2026'da piyasaya sürülecekti. Rockstar Games'in yayımladığı açıklama sonrası 19 Kasım 2026'ya ertelenen oyunun yarattığı sükse, görünüşe göre sadece oyun sektörüyle kısıtlı kalmamış.

Polonya parlamentosunda bir milletvekili, GTA 6'nın erteleme kararının açıklandığı günün ertesinde meclisteki konuşmasının önemli bir bölümünü GTA 6'ya ayırdı. Polonya milletvekili Witold Tumanowicz, konuşmasında esprili bir dille "Böyle bir şeyden sonra insanlar sokağa çıkmazsa ne olacağını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Polonya milletvekilinin açıklamaları:

GTA 6 bir bakıma oyun sektörünün eğlence sektörünün geneline kıyasla büyüklüğünü de tartan bir oyun olacak. Oyun sektörü her yıl giderek daha da büyüyor ama tüm oyunlar arasında elbette en büyük beklenti GTA 6'da ve tüm dünya gözünü bu oyuna çevirmiş durumda. Polonya milletvekili Witold Tumanowicz'in açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Parlamento açıklamamın bir parçası olarak, sizleri çok rahatsız edici bir konu hakkında bilgilendirmek istiyorum.

Bir saat önce Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Bu büyük bir skandal.

Açıkçası böyle bir şeyden sonra insanlar sokağa çıkmazsa ne olacağını bilmiyorum."

