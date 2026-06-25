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GTA 6 Ön Siparişiyle Gelen GTA+ Aboneliği Nasıl İptal Edilir? (Otomatik Yenilemeyi Kapatmayı Anlattık)

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GTA 6'yı ön siparişle satın alırsanız size ilk ay ücretsiz ancak daha sonra otomatik yenilenen GTA+ aboneliği veriliyor. İlk aydan sonra 200 TL olacak bu abonelik nasıl iptal edilir?

GTA 6 Ön Siparişiyle Gelen GTA+ Aboneliği Nasıl İptal Edilir? (Otomatik Yenilemeyi Kapatmayı Anlattık)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Rockstar’ın uzun yıllardır geliştirdiği, tarihin en çok beklenen oyunu olmayı başaran GTA 6’nın ön siparişleri bugün itibarıyla resmen başlamıştı. Standart ve Ultimate olarak sunulacak oyunun Türkiye fiyatları sırasıyla 3.999 TL ve 4.999 TL olarak açıklandı. Şu anda PlayStation ve Xbox’tan satın alabiliyorsunuz.

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GTA 6’yı ön sipariş verdiğinizde erken erişim dahil birçok avantaj da sunuluyordu. Bunlardan biri de 1 aylık GTA+ aboneliğiydi. Öyle ki ön sipariş verirseniz 1 ay ücretsiz GTA+ aboneliği kazanacaksınız. Ancak bu aboneliği iptal etmezseniz 1 ay bittikten sonra otomatik olarak kartınızdan GTA+ için para çekilecek. Bunu da aboneliğinizi iptal ederek engelleyebiliyorsunuz.

İçerikten Görseller

GTA 6 Ön Siparişiyle Gelen GTA+ Aboneliği Nasıl İptal Edilir? (Otomatik Yenilemeyi Kapatmayı Anlattık)
gta
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GTA+ aboneliği PlayStation’da nasıl iptal edilir?

gta

  • Adım #1: Ayarlar’ı açın.
  • Adım #2: Kullanıcı ve hesaplar bölümüne gidin.
  • Adım #3: Ödemeler ve abonelikler kısmını bulun.
  • Adım #4: Abonelikler arasından GTA+’ı bulun ve otomatik yenilemeyi kapatın.

GTA+ aboneliği Xbox’ta nasıl iptal edilir?

  • Adım #1: Konsoldan Xbox tuşuna basın.
  • Adım #2: Sistem’e ve Ayarlar’a girin.
  • Adım #3: Hesap bölümünden Abonelikler’i seçin.
  • Adım #4: GTA+’ı bulun ve yenilenen ödemeyi kapatın.

Ya da

  • Xbox için isterseniz direkt olarak buradaki site üzerinden Micrososft hesabınıza girip “Abonelikler” bölümünden GTA+’ı iptal edebilirsiniz.

Ekran Resmi 2026-06-25 06.47.44

Yukarıdaki işlemleri yaparsanız GTA 6 ön siparişiyle birlikte gelen GTA+ aboneliğini iptal etmiş olacaksınız ve böylece aboneliği yalnızca 1 ay kullanacaksınız. GTA+’ın her ay oyun içi para, oyun içi içeriklerde indirim, farklı arabalar ve daha birçok içeriğe erişim sağlayan bir abonelik olduğunu belirtelim. Normal fiyatı ülkemizde aylık 200 TL.

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